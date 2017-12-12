Из детского сада - в реанимацию Две воспитанницы одного из детских садов на улице Мориса Тореза в Самаре попали в больницу в тяжелом состоянии. У девочек обнаружили признаки отравления. Сейчас одна из них чувствует себя удовлетворительно, другая - находится в реанимации. По данному факту Ленинским межрайонным …