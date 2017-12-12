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Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело
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9 декабря 2017, 04:11
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В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы
Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей …
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8 декабря 2017, 04:49
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Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг
Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
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7 декабря 2017, 05:16
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В Самаре воспитатели частного детсада заставляли детей мыть унитазы
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6 декабря 2017, 09:22
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В Стройкерамике открылся детский сад
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24 октября 2017, 06:11
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В «Волгаре» построят детский сад за 178 миллионов рублей
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2 октября 2017, 05:16
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Из детского сада - в реанимацию
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28 августа 2017, 06:12
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Самарские чиновники обложили данью детский сад
В Самаре из городского департамента образования уволили двоих сотрудников, ставших фигурантами уголовного дела. Оба работали консультантами в отделе дошкольного образования. Их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, прошлой осенью чиновники потребовали от заведующей одного …
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30 июня 2017, 11:58
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В школах Самары накануне Нового года усилят охрану
Во время проведения школьных новогодних вечеров будут усилены действующие посты охраны и пропускной режим с привлечением родительской общественности, сообщили в департаменте образования Самары.
В образовательных учреждениях города обновлены «Паспорта антитеррористической защищённости», проверены системы видеонаблюдения и контроля доступа. В 155 …
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18 декабря 2014, 03:37
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Прием заявлений в первые классы стартует в самарских школах 9 марта
В этом году прием заявлений в первые классы общеобразовательных учреждений Самары стартует в ближайшее воскресенье, 9 марта, сообщает городской департамент образования.
Предусмотрены две волны приема. Для лиц, проживающих на закрепленной за школой территории, прием начинается 9-10 марта. Для незакрепленных лиц - …
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5 марта 2014, 04:59
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С 17 февраля департамент образования Самары возглавляет Лилия Галузина
Руководителем департамента образования администрации г. о. Самара назначена Лилия Галузина (на фото). Её предшественница на этом посту Надежда Колесникова, как уже сообщала «ТЕРРА», перешла на работу в министерство образования и науки Самарской области. Она займет должность заместителя главы ведомства и …
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17 февраля 2014, 10:05