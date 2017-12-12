1
11
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888  888888b.    d8b   .d8888b.                                          
   888    888  "88b   Y8P  d88P  Y88b                                         
   888    888  .88P               888                                         
   888    8888888K.   888       .d88P  888  888  888  888  888  888  888  888 
   888    888  "Y88b  888   .od888P"   888  888  888  888  888  888  888  888 
   888    888    888  888  d88P"       888  888  888  888  888  888  888  888 
   888    888   d88P  888  888"        Y88b 888  Y88b 888 d88P  Y88b 888 d88P 
 8888888  8888888P"   888  888888888    "Y88888   "Y8888888P"    "Y8888888P"  
                                            888                               
                                       Y8b d88P                               
                                        "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Организатор перевозки детей на автобусе, который застрял в пробке под Сызранью из-за сильного снегопада, не уведомил ГИБДД о рейсе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уже сообщала ТЕРРА, инцидент произошел 5 декабря. В поездку отправились 39 детей 
9 декабря 2017, 04:11
В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей 

8 декабря 2017, 04:49
Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
В своих экспериментах ученые задействовали 36 детей. Первоначально их попросили зайти в помещение, 

7 декабря 2017, 05:16
В Самаре воспитатели частного детсада заставляли детей мыть унитазы

В Самаре воспитатели частного детсада заставляли детей мыть унитазы

В Самаре сотрудники прокуратуры проведут проверку в одном из частных детских садов Кировского района. В надзорное ведомство обратились родители детей. Мама одного из воспитанников сообщила, что её сына заставляли мыть унитазы. По словам молодой женщины, мальчик рассказал: не смог уснуть; 
6 декабря 2017, 09:22
В Стройкерамике открылся детский сад

В Стройкерамике открылся детский сад

Новый трехэтажный детский сад в Стройкерамике рассчитан на 350 детей от 2 до 7 лет. Учреждение состоит из нескольких зданий, соединенных между собой внутренними переходами. Здесь есть свой медпункт с процедурной комнатой, кабинет психолога с комплексом сенсорного оборудования и даже 

24 октября 2017, 06:11
В «Волгаре» построят детский сад за 178 миллионов рублей

В «Волгаре» построят детский сад за 178 миллионов рублей

В самарском микрорайоне «Волгарь» появится детский сад на 240 мест. Стоимость объекта - 178 миллионов рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Главное управление организации торгов по Самарской области. Социальный объект построят в 9 квартале 

2 октября 2017, 05:16
Из детского сада - в реанимацию

Из детского сада - в реанимацию

Две воспитанницы одного из детских садов на улице Мориса Тореза в Самаре попали в больницу в тяжелом состоянии. У девочек обнаружили признаки отравления. Сейчас одна из них чувствует себя удовлетворительно, другая - находится в реанимации. По данному факту Ленинским межрайонным 

28 августа 2017, 06:12
Самарские чиновники обложили данью детский сад

Самарские чиновники обложили данью детский сад

В Самаре из городского департамента образования уволили двоих сотрудников, ставших фигурантами уголовного дела. Оба работали консультантами в отделе дошкольного образования. Их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, прошлой осенью чиновники потребовали от заведующей одного 

30 июня 2017, 11:58
В школах Самары накануне Нового года усилят охрану

В школах Самары накануне Нового года усилят охрану

Во время проведения школьных новогодних вечеров будут усилены действующие посты охраны и пропускной режим с привлечением родительской общественности, сообщили в департаменте образования Самары.

В образовательных учреждениях города обновлены «Паспорта антитеррористической защищённости», проверены системы видеонаблюдения и контроля доступа. В 155 
18 декабря 2014, 03:37
Прием заявлений в первые классы стартует в самарских школах 9 марта

Прием заявлений в первые классы стартует в самарских школах 9 марта

В этом году прием заявлений в первые классы общеобразовательных учреждений Самары стартует в ближайшее воскресенье, 9 марта, сообщает городской департамент образования.

Предусмотрены две волны приема. Для лиц, проживающих на закрепленной за школой территории, прием начинается 9-10 марта. Для незакрепленных лиц - 

5 марта 2014, 04:59
С 17 февраля департамент образования Самары возглавляет Лилия Галузина

С 17 февраля департамент образования Самары возглавляет Лилия Галузина

Руководителем департамента образования администрации г. о. Самара назначена Лилия Галузина (на фото). Её предшественница на этом посту Надежда Колесникова, как уже сообщала «ТЕРРА», перешла на работу в министерство образования и науки Самарской области. Она займет должность заместителя главы ведомства и 
17 февраля 2014, 10:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх