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Театр Олега Табакова проведет кастинг в самарском центре социализации молодежи
Московский театральный колледж Олега Табакова проводит предварительный отбор абитуриентов. Один из выездных кастингов среди учащихся 9-х классов состоится в Самаре, в местном центре социализации молодежи. Могут принять участие только ребята 14–16 лет. Отбор проведут известные российские артисты. Школьникам нужно будет …
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3 ноября 2016, 11:15
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В Самару приедет московский режиссер Даниил Романов
Самару посетит московский режиссер Даниил Романов, сообщили в Центре социализации молодежи. Выпускник ВГИКа, ученик народного артиста Шиловского, сотрудничает с "ТЕАТР.DOC" и Центром им. Мейерхольда. Даниил Романов организовал театральную студию «Комната4». В числе его работ спектакль «Загадочное убийство собаки ночью», …
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27 октября 2016, 02:31
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Летом 2017 года в Самаре откроется новый зрительский комплекс "СамАрта" на 400 мест
Особенность зала - способность к трансформации.
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25 октября 2016, 03:44
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Анна Семенович возмутилась из-за балерины Сволочковой
Анна Семенович, сыгравшая роль радиоведущей в спектакле «День ВДВ», настояла на смене фамилии одного из персонажей. Певица не захотела, чтобы в образе балерины Сволочковой зрители угадывали её подругу Анастасию Волочкову. Бывшая фигуристка, а ныне эстрадная звезда дебютировала в качестве драматической …
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5 октября 2016, 04:13
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В Самаре поставят спектакль об истории города
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10 февраля 2016, 10:21
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Пьер Ришар привезет в Москву свой новый спектакль
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20 января 2016, 10:14
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"Золотая маска" обновила состав экспертной комиссии
После длительного конфликта между разными представителями театрального сообщества было принято решение: судить конкурс Национальной театральной премии будут новые люди. Драматический театр и театр кукол оценивать будут экспертные советы, куда вошли Елена Ковальская и Андрей Пронин. Объявление об этом появилось на официальном …
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27 октября 2015, 11:16
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Убийцу восьмерых из Нижнего Новгорода признали ограниченно вменяемым
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1 октября 2015, 01:49
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В Самарском драмтеатре представят спектакль «Побег из Шоушенка» по Стивену Кингу
На следующей неделе в Самарском академическом театре драмы имени Горького состоится пресс-конференция, посвященная премьере нового спектакля «Побег из Шоушенка», над которым труппа во главе с режиссером Вячеславом Гвоздковым работала с 2011 года.
Как уже сообщала «ТЕРРА», по предварительной …
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19 августа 2015, 03:15
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В Эдинбурге поставят спектакль по книге Джона Леннона
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29 июня 2015, 06:19
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В Самаре откроют мемориальную доску Александру Амелину
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16 июня 2015, 04:30
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Актер из «Левиафана» отправит выигранные в суде деньги Донбассу
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27 мая 2015, 09:18
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Актер «Левиафана» Гришко отсудил у самарского депутата 50 тысяч рублей
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26 мая 2015, 09:46
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Скандал из-за «Левиафана»: суд в Самаре
«ТЕРРА» продолжает следить за скандалом вокруг главного режиссера Самарского академического драматического театра Валерия Гришко, исполнившего роль архиерея в фильме «Левиафан». Картина Андрея Звягинцева собрала щедрый урожай престижных международных наград и номинировалась на премию «Оскар». В Самаре Валерий Гришко подвергся резкой …
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25 мая 2015, 05:55
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Определились номинанты акции «Благородство»
Общественный совет региональной акции «Благородство» озвучил имена шестидесяти номинантов – самарцев, которые бескорыстно совершают добрые и благородные поступки. Например, заслуженный артист России Олег Белов после инсульта организовал музыкальные спектакли для детей с ограниченными возможностями. Для ребят представления стали бесплатными. 16 …
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1 ноября 2013, 10:25
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Олег Белов возвращается на сцену
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10 июля 2013, 03:04