Олег Белов возвращается на сцену Заслуженный артист России Олег Белов, переживший инсульт, готовится к новому театральному сезону. Актер говорит, что сейчас чувствует себя великолепно и если дела будут идти так же, как сейчас, то осенью он вновь выйдет на сцену Самарского академического театра драмы им. …