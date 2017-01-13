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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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Особенность зала - способность к трансформации.
Сценическая площадка может вращаться, а её центр оснащён подъёмным механизмом, позволяющим артистам и декорациям эффектно появляться перед публикой. Вместимость зала может меняться от 400 до 600 мест посредством посекционной сдвижки кресел. Сцена оснащена современным 

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Анна Семенович возмутилась из-за балерины Сволочковой

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Пьер Ришар привезет в Москву свой новый спектакль

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После длительного конфликта между разными представителями театрального сообщества было принято решение: судить конкурс Национальной театральной премии будут новые люди. Драматический театр и театр кукол оценивать будут экспертные советы, куда вошли Елена Ковальская и Андрей Пронин. Объявление об этом появилось на официальном 
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Убийцу восьмерых из Нижнего Новгорода признали ограниченно вменяемым

Эта новость некоторое время назад потрясла всю Россию. Даже видавшие виды криминалисты не припоминали чего-то подобного. В Нижнем Новгороде были найдены тела шестерых детей и их матери. Сразу подозрение пало на отца погибших Олега Белова. Впоследствии обнаружили тело его тещи. 
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В Самарском драмтеатре представят спектакль «Побег из Шоушенка» по Стивену Кингу

На следующей неделе в Самарском академическом театре драмы имени Горького состоится пресс-конференция, посвященная премьере нового спектакля «Побег из Шоушенка», над которым труппа во главе с режиссером Вячеславом Гвоздковым работала с 2011 года.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по предварительной 
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В Эдинбурге поставят спектакль по книге Джона Леннона

В Эдинбурге поставят спектакль по книге Джона Леннона

Книга экс-битла In His Own Write станет театрализованным шоу. Его можно будет увидеть в Эдинбурге в августе этого года на фестивале искусств.

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В Самаре откроют мемориальную доску Александру Амелину

В Самаре откроют мемориальную доску Александру Амелину

В Самарском академическом театре драмы в среду, 17 июня, состоится открытие мемориальной доски заслуженному артисту РФ, лауреату премии правительства Александру Амелину. Он пришел в театр драмы в 1984 году. Почти за три десятка лет исполнил полсотни ролей. Три года назад 
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Актер из «Левиафана» отправит выигранные в суде деньги Донбассу

Актер из «Левиафана» отправит выигранные в суде деньги Донбассу

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Актер «Левиафана» Гришко отсудил у самарского депутата 50 тысяч рублей

Актер «Левиафана» Гришко отсудил у самарского депутата 50 тысяч рублей

Самарский режиссер Валерий Гришко выиграл суд у регионального депутата Дмитрия Сивиркина (на фото).

Актер обратился к служителям Фемиды с заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации в феврале этого года. Иск был подан после публикации на одном из 
26 мая 2015, 09:46
Скандал из-за «Левиафана»: суд в Самаре

Скандал из-за «Левиафана»: суд в Самаре

«ТЕРРА» продолжает следить за скандалом вокруг главного режиссера Самарского академического драматического театра Валерия Гришко, исполнившего роль архиерея в фильме «Левиафан». Картина Андрея Звягинцева собрала щедрый урожай престижных международных наград и номинировалась на премию «Оскар». В Самаре Валерий Гришко подвергся резкой 
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Определились номинанты акции «Благородство»

Определились номинанты акции «Благородство»

Общественный совет региональной акции «Благородство» озвучил имена шестидесяти номинантов – самарцев, которые бескорыстно совершают добрые и благородные поступки. Например, заслуженный артист России Олег Белов после инсульта организовал музыкальные спектакли для детей с ограниченными возможностями. Для ребят представления стали бесплатными. 16 

1 ноября 2013, 10:25
Олег Белов возвращается на сцену

Олег Белов возвращается на сцену

Заслуженный артист России Олег Белов, переживший инсульт, готовится к новому театральному сезону. Актер говорит, что сейчас чувствует себя великолепно и если дела будут идти так же, как сейчас, то осенью он вновь выйдет на сцену Самарского академического театра драмы им. 

10 июля 2013, 03:04
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