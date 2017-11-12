Двухлетнему Исмоилу Косимову из Тольятти, которого еще называют мальчиком-бабочкой, снова нужна помощь. Его кожа покрыта незаживающими ранами, и любое неосторожное прикосновение грозит появлением новых. Полтора года назад был впервые объявлен сбор средств для этого малыша. Деньги требовались для лечения в …