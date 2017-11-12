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Материалы по теме:

«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с  новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного 

10 ноября 2017, 05:29
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

10 ноября в ДК «Газовик» «Антологию блюза» Владимира Авестисяна и D’Black Blues Orchestra увидят жители Оренбурга, 12 ноября концерт состоится в Самаре на сцене культурно-развлекательного центра «Звезда». 
29 сентября 2017, 04:36
Уникальные гитары Самары: в Forbes вышла статья про Владимира Аветисяна

Уникальные гитары Самары: в Forbes вышла статья про Владимира Аветисяна

«Кому подпевает Чубайс» - под таким заголовком в журнале Forbes вышла статья, посвященная  Владимиру Аветисяну - успешному бизнесмену и заместителю председателя правления «Роснано». Но главный акцент публикации сделан на других его амплуа – музыканта D’Black Blues Orchestra, обладателя крупнейшего собрания 
28 сентября 2017, 02:49
Вопреки санкциям: накануне профессионального праздника самарские машиностроители подвели итоги

Вопреки санкциям: накануне профессионального праздника самарские машиностроители подвели итоги

В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отметят российские машиностроители. В Самарской области чествовать работников одной из базовых отраслей экономики будут всю неделю. В понедельник в академическом театре оперы и балета их поздравило руководство области и регионального отделения «СоюзМаш России».

АвтоВАЗ, 

19 сентября 2017, 11:14

"D'Black Blues Orchestra" стала хэдлайнером гастрономического арт-фестиваля "Вкус Крыма"

"D'Black Blues Orchestra" стала хэдлайнером гастрономического арт-фестиваля "Вкус Крыма". Севастопольцам и гостям города-героя музыканты представляют свою новую концертную программу «The Anthology of Blues» («Антология Блюза»), премьера которой состоялась в начале лета в Ереване и собрала на площади Республики более 60 
2 сентября 2017, 10:53
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дадут концерты в Севастополе и Ялте

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дадут концерты в Севастополе и Ялте

2 сентября группа, в состав которой входят музыканты из России, Испании, Франции и Швеции, выступит в Севастополе, на площади Нахимова, с новой концертной программой The Anthology of Blues («Антология Блюза»). Ее премьера состоялась в начале лета в Ереване и собрала 
31 августа 2017, 02:41
В Самаре прошел благотворительный ужин. Специальный гость - группа

В Самаре прошел благотворительный ужин. Специальный гость - группа "D’Black Blues Orchestra"

Двухлетнему Исмоилу Косимову из Тольятти, которого еще называют мальчиком-бабочкой, снова нужна помощь. Его кожа покрыта незаживающими ранами, и любое неосторожное прикосновение грозит появлением новых. Полтора года назад был впервые объявлен сбор средств для этого малыша. Деньги требовались для лечения в 

28 марта 2017, 01:20
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