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«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре
Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного …
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10 ноября 2017, 05:29
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге
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29 сентября 2017, 04:36
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Уникальные гитары Самары: в Forbes вышла статья про Владимира Аветисяна
«Кому подпевает Чубайс» - под таким заголовком в журнале Forbes вышла статья, посвященная Владимиру Аветисяну - успешному бизнесмену и заместителю председателя правления «Роснано». Но главный акцент публикации сделан на других его амплуа – музыканта D’Black Blues Orchestra, обладателя крупнейшего собрания …
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28 сентября 2017, 02:49
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Вопреки санкциям: накануне профессионального праздника самарские машиностроители подвели итоги
В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отметят российские машиностроители. В Самарской области чествовать работников одной из базовых отраслей экономики будут всю неделю. В понедельник в академическом театре оперы и балета их поздравило руководство области и регионального отделения «СоюзМаш России».
АвтоВАЗ, …
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19 сентября 2017, 11:14
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"D'Black Blues Orchestra" стала хэдлайнером гастрономического арт-фестиваля "Вкус Крыма"
"D'Black Blues Orchestra" стала хэдлайнером гастрономического арт-фестиваля "Вкус Крыма". Севастопольцам и гостям города-героя музыканты представляют свою новую концертную программу «The Anthology of Blues» («Антология Блюза»), премьера которой состоялась в начале лета в Ереване и собрала на площади Республики более 60 …
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2 сентября 2017, 10:53
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дадут концерты в Севастополе и Ялте
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31 августа 2017, 02:41
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В Самаре прошел благотворительный ужин. Специальный гость - группа "D’Black Blues Orchestra"
Двухлетнему Исмоилу Косимову из Тольятти, которого еще называют мальчиком-бабочкой, снова нужна помощь. Его кожа покрыта незаживающими ранами, и любое неосторожное прикосновение грозит появлением новых. Полтора года назад был впервые объявлен сбор средств для этого малыша. Деньги требовались для лечения в …
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28 марта 2017, 01:20