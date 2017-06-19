В Самаре в магазине «Гастроном №1», расположенном на улице Агибалова, изъяли около семи килограммов дорогого сыра элитных сортов, которые попали под санкционный запрет. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Изъяты следующие наименования сыров:
- Camambert, 28 коробок по 125 г (Германия);
- Cremdor, 3 упаковки по 125 г (Германия);
- El Grand Cardenal Curado, 6 упаковок по 250 г (Испания);
- El Grand Cardenal Semicurado, 4 упаковки по 250 г (Испания).
Всю продукцию уничтожили механическим путем.
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