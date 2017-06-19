В Самаре уничтожили 5 тонн санкционных продуктов из Турции и Польши В Самаре на овощной базе сотрудники таможни и Россельхознадзора изъяли свыше 5,5 тонн санкционных овощей и фруктов: томаты из Турции, груши и лук из Польши. Ввоз товара из этих стран запрещен. Поэтому продукты вывезли на полигон "Преображенка" и уничтожили.

…