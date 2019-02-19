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В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»
Во вторник, 19 февраля, в Самаре открылась 25-ая международная специализированная выставка-форум «Энергетика». Посетители могут ознакомиться с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, технологиями по его ремонту и модернизации. Выставка будет работать до 21 февраля.
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19 февраля 2019, 12:26
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1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию
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19 февраля 2019, 12:09
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В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5
Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной …
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19 февраля 2019, 11:58
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На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка
Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал …
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19 февраля 2019, 11:27
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В Самаре изменится проект планировки строительства метро
В Самаре изменят проект планировки строительства второй очереди метро. Причина - формирование земельного участка под здание Шестого Кассационного суда. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Напомним, согласно действующему плану, вторую линию подземки в неопределённом будущем собираются провести от Фрунзенского …
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16 октября 2018, 03:08
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«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс
Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.
«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили …
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15 февраля 2018, 02:06
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МП «Самарский метрополитен» нарушило стандарты раскрытия информации
Антимонопольщики оштрафовали «Самарский метрополитен» на 100 тысяч рублей. Как сообщает управление ФАС по Самарской области, муниципальное предприятие нарушило стандарты раскрытия информации. Речь идет об официальном опубликовании расценок на подключение к электросетям предприятия. Отметим, в последнее время в самарском метро вообще …
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15 января 2018, 11:03
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МП «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей
Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей. Такие сведения содержатся в документах, опубликованных на официальном портале госзакупок. Муниципальное предприятие объявило тендер по поиску банка, который предоставит ей средства сроком на 120 дней. Деньги подземке нужны на пополнение …
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10 января 2018, 12:34
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Власти смогут запрещать закупки судов и самолетов за границей
Новые правила закупки авиационной и морской техники, которые подразумевают согласование с правительственной комиссией, заработают с начала следующего года. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, законопроект уже одобрен кабмином и внесен в Госдуму.
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8 сентября 2017, 02:03
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Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»
Блогер Сергей Игуменов предложил включить Самарскую область во всероссийский проект "Дальневосточный гектар" и разработать систему гарантированных закупок производимой новыми домохозяйствами продукции. "Издревле люди селились вдоль рек и жили тем, что возделывали плодородную землю. А что теперь? Теперь вся областная …
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12 апреля 2017, 06:09
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Мэрия Самары намерена купить 99 квартир для сирот
Администрация Самары намерена потратить 109 миллионов рублей на приобретение квартир, которые будут предоставлены по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. В трех лотах содержится предложение о покупке 35, 34 и 30 …
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23 июня 2015, 11:47
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Самарских осужденных накормят консервами
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14 апреля 2015, 05:17
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