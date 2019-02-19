В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика» Во вторник, 19 февраля, в Самаре открылась 25-ая международная специализированная выставка-форум «Энергетика». Посетители могут ознакомиться с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, технологиями по его ремонту и модернизации. Выставка будет работать до 21 февраля.