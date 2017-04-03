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В метро Петербурга произошли взрывы
В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга произошли взрывы. По предварительной информации, пострадали около 50 человек. Сведения о погибших уточняются.
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3 апреля 2017, 05:08
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В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро
Дальнейшее развитие самарского метрополитена обсудили на совещании у главы региона. В частности, был поднят вопрос о начале проектирования новой одиннадцатой по счету станции метро «Самарская». Спуски на новую станцию, согласно планам планируется расположить на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а …
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27 марта 2017, 01:33
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Московское метро выпустило женские футболки «Не прислоняться»
Коллекцию фирменной одежды представил столичный метрополитен. Среди предлагаемой продукции - женские футболки с надписью "Не прислоняться" и различными принтами.
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23 марта 2017, 03:31
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В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета
Станцию метро «Российская» в Самаре временно закрывали из-за сообщения о подозрительном предмете. Инцидент произошел вечером в четверг, 16 марта, сообщает 63.ru. Около касс нашли бесхозный пакет. Всех людей попросили покинуть станцию. К месту происшествия вызвали полицию, МЧС и взрывотехников. …
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17 марта 2017, 11:10
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Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года
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3 марта 2017, 12:59
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Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео
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19 января 2017, 08:07
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В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа
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28 декабря 2016, 03:19
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Три человека погибли и один госпитализирован с контузией после вчерашнего взрыва в Ленинградской области
Три человека погибли, еще один госпитализирован с контузией в результате взрыва, который прогремел накануне в Ленинградской области. Все они трудились в компании "Самара-ВзрывТехнологии", подтвердили корреспондентам "ТЕРРЫ" в офисе предприятия.
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29 сентября 2016, 03:00
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Взрыв на полигоне унес три жизни
Три человека погибли, еще трое госпитализированы с тяжелыми травмами в результате взрыва в Ленинградской области, сообщают федеральные СМИ. ЧП произошло накануне на полигоне в районе поселка Туганы, где, по предварительным данным, занимались утилизацией боеприпасов сотрудники компании Самара-Взрывтехнологии.
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29 сентября 2016, 10:25
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Петербург признали лучшим туристическим направлением в Европе
Жюри конкурса World Travel Awards Europe назвало Санкт-Петербург лучшим городом в Европе второй год подряд. Информация об этом содержится на сайте премии.
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5 сентября 2016, 05:07
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В России день полиции будут отмечать 5 июня вместо 10 ноября
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5 августа 2016, 12:02
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В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы раскопали 20 могил
Погост занимает территорию в 70 га и является крупнейшим в северной столице. Хоронить людей там начали ещё при Петре Первом.
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27 июня 2016, 12:09