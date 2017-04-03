Три человека погибли и один госпитализирован с контузией после вчерашнего взрыва в Ленинградской области Три человека погибли, еще один госпитализирован с контузией в результате взрыва, который прогремел накануне в Ленинградской области. Все они трудились в компании "Самара-ВзрывТехнологии", подтвердили корреспондентам "ТЕРРЫ" в офисе предприятия.

ЧП произошло на полигоне в поселке Туганы, где сотрудники компании "Самара-ВзрывТехнологии" …