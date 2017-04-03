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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В метро Петербурга произошли взрывы

В метро Петербурга произошли взрывы

В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга произошли взрывы. По предварительной информации, пострадали около 50 человек. Сведения о погибших уточняются. 
 
«В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтверждают факт чрезвычайного происшествия, произошедшего сегодня в петербургском метрополитене в районе 
3 апреля 2017, 05:08
В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро

В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро

Дальнейшее развитие самарского метрополитена обсудили на совещании у главы региона. В частности,  был поднят вопрос о начале проектирования новой одиннадцатой по счету станции метро «Самарская». Спуски на новую станцию, согласно планам планируется расположить на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а 
27 марта 2017, 01:33
Московское метро выпустило женские футболки «Не прислоняться»

Московское метро выпустило женские футболки «Не прислоняться»

Коллекцию фирменной одежды представил столичный метрополитен. Среди предлагаемой продукции - женские футболки с надписью "Не прислоняться" и различными принтами.
Как рассказывают отечественные СМИ, брендированная одежда к летнему сезону появится в продаже на четырех станциях - "Пушкинской", "Павелецкой" радиальной, "Площадь Революции" 

23 марта 2017, 03:31
В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

Станцию метро «Российская» в Самаре временно закрывали из-за сообщения о подозрительном предмете. Инцидент произошел вечером в четверг, 16 марта, сообщает 63.ru. Около касс нашли бесхозный пакет. Всех людей попросили покинуть станцию. К месту происшествия вызвали полицию, МЧС и взрывотехников. 
17 марта 2017, 11:10
Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года

Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года

В полноценном режиме станция метро «Алабинская» заработает не ранее 2020 года. По данным регионального минстроя, к августу 2017 года планируется завершить основные работы, после чего начнется восстановление дорожного покрытия по улице Ново-Садовой – на участке от Полевой до Первомайской. В 
3 марта 2017, 12:59
Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео

Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео

В среду, 18 января, под Тольятти произошел крупный пожар. В селе Тимофеека Ставропольского района горел цех по окраске пластика. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в17:59. Площадь пожара – 1000 квадратных метров, за что происшествию присвоили повышенный ранг сложности.

В тушении 

19 января 2017, 08:07
В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

Сегодня в 4 часа ночи дерзкому нападению подверглось одно из отделений банка на Волоколамском шоссе. Неизвестный осуществил взрыв банкомата при помощи газа, что позволило грабителю похитить кассеты с деньгами и скрыться.
Факт взлома уже подтвержден правоохранительными органами Москвы. Похищены ли 

28 декабря 2016, 03:19
Три человека погибли и один госпитализирован с контузией после вчерашнего взрыва в Ленинградской области

Три человека погибли и один госпитализирован с контузией после вчерашнего взрыва в Ленинградской области

Три человека погибли, еще один госпитализирован с контузией в результате взрыва, который прогремел накануне в Ленинградской области. Все они трудились в компании "Самара-ВзрывТехнологии", подтвердили корреспондентам "ТЕРРЫ" в офисе предприятия.
ЧП произошло на полигоне в поселке Туганы, где сотрудники компании "Самара-ВзрывТехнологии" 

29 сентября 2016, 03:00
Взрыв на полигоне унес три жизни

Взрыв на полигоне унес три жизни

Три человека погибли, еще трое госпитализированы с тяжелыми травмами в результате взрыва в Ленинградской области, сообщают федеральные СМИ. ЧП произошло накануне на полигоне в районе поселка Туганы, где, по предварительным данным, занимались утилизацией боеприпасов сотрудники компании Самара-Взрывтехнологии.
Сегодня утром от 

29 сентября 2016, 10:25
Петербург признали лучшим туристическим направлением в Европе

Петербург признали лучшим туристическим направлением в Европе

Жюри конкурса World Travel Awards Europe назвало Санкт-Петербург лучшим городом в Европе второй год подряд. Информация об этом содержится на сайте премии.
Торжественное награждение провели на Сардинии. Статуэтку получил руководитель комитета по развитию туризма Северной столицы Андрей Мушкарев.
Право называться 

5 сентября 2016, 05:07
В России день полиции будут отмечать 5 июня вместо 10 ноября

В России день полиции будут отмечать 5 июня вместо 10 ноября

25 мая - или 5 июня по "новому стилю" - 1718 года указом Петра Первого была учреждена должность Санкт-Петербургского ‎генерал-полицмейстера, а также издано руководство, в котором была сформулирована программа деятельности полиции. 
5 августа 2016, 12:02
В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы раскопали 20 могил

В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы раскопали 20 могил

Погост занимает территорию в 70 га и является крупнейшим в северной столице. Хоронить людей там начали ещё при Петре Первом.
Сотрудники полиции установили, что осквернению подверглись только частные могилы. Некоторые из них пострадали достаточно сильно. Возбуждается дело по статье "Надругательство 

27 июня 2016, 12:09
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