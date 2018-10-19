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Материалы по теме:

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже 
20 октября 2018, 09:15
Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Отбор на конкурс «Лидеры России» этого года стартовал 10 октября. Напомним, он проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев. Впервые конкурс прошел в 2017 году. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки 
20 октября 2018, 10:15
В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто 
19 октября 2018, 11:45
В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре направят 18 млн рублей на проект масштабной реконструкции Московского шоссе. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Речь идет об участке от улицы Мичурина до выезда из города к федеральной трассе М-5 "Урал". Общий объем работ - почти 20 
19 октября 2018, 11:15
В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров 
19 октября 2018, 10:20
В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев. 

«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 
26 сентября 2018, 11:35
В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Центральный экспонат -  ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли из Рима. Посетители смогут приложиться к  иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Выставка будет проходить 
12 сентября 2018, 11:16
В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина

В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина

В среду, 12 сентября, в художественной галерее «Наследие» в Сызрани на улице Ульяновской, 2Б откроется персональная выставка художника Олега Хошобина «Философия жизни».  Как сообщили в творческом объединении «Союз художников Сызрани», на 15:00 запланирована торжественная церемония, а  побывать на выставке горожане 
11 сентября 2018, 10:07
Скончалась актриса театра «СамАрт» Елена Грушина

Скончалась актриса театра «СамАрт» Елена Грушина

В среду, 15 августа, на 65-м году жизни скончалась актриса Самарского театра юного зрителя «СамАрт», заслуженная артистка России Елена Грушина. Известно, что Елена Яковлевна долго болела. Еще этой весной она выходила на сцену и играла в спектаклях «Ханума», «Валентин и 
16 августа 2018, 06:01
В галерее «Виктория» откроется выставка «Новые художники»

В галерее «Виктория» откроется выставка «Новые художники»

14 августа в Самаре откроется выставка «Новые художники». На ней будут представлены работы учеников Школы современного искусства Оксаны Стоговой, фотошколы Кристины Сырчиковой и Самарской Школы Авангарда Сергея Баландина. Экспозицию составят лучшие творения студентов, которые были сделаны за прошедший год.

Мероприятие откроется 

13 августа 2018, 10:03
В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки

В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки

До конца лета в Самаре появятся 18 новых оригинальных арт-объектов. По итогам торгов победителем стало ООО «Интегрированные Технологии Безопасности». Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, некоторые из объектов будут на футбольную тематику и напоминать о недавно прошедшем ЧМ-2018. Они 
20 июля 2018, 01:13
Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары

Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары

Художник из Самары Владимир Логутов стал стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского. Он получил награду в номинации «визуальное искусство». В течение трех месяцев в начале 2019 года он будет проживать в Американской академии в Риме. 

«Стипендия позволит талантливому художнику изучать классическую 
19 июля 2018, 05:26
В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо

В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо

В престижном районе Пуэрто-Банус в испанской Марбелье выставлен на продажу шикарный особняк. Вилла когда-то принадлежала знаменитому испанскому танцору фламенко Антонио Руису Солеру, близкому другу Пабло Пикассо. Художник даже расписался на дне бассейна, превратив имение в уникальный памятник культуры.

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3 мая 2018, 04:35
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