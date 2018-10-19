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С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей
Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже …
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20 октября 2018, 09:15
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Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября
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20 октября 2018, 10:15
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В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности
Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто …
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19 октября 2018, 11:45
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В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей
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19 октября 2018, 11:15
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В Самаре решают, что делать с вытрезвителями
Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров …
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19 октября 2018, 10:20
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В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев.
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26 сентября 2018, 11:35
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В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Центральный экспонат - ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли из Рима. Посетители смогут приложиться к иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Выставка будет проходить …
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12 сентября 2018, 11:16
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В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина
В среду, 12 сентября, в художественной галерее «Наследие» в Сызрани на улице Ульяновской, 2Б откроется персональная выставка художника Олега Хошобина «Философия жизни». Как сообщили в творческом объединении «Союз художников Сызрани», на 15:00 запланирована торжественная церемония, а побывать на выставке горожане …
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11 сентября 2018, 10:07
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Скончалась актриса театра «СамАрт» Елена Грушина
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16 августа 2018, 06:01
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В галерее «Виктория» откроется выставка «Новые художники»
14 августа в Самаре откроется выставка «Новые художники». На ней будут представлены работы учеников Школы современного искусства Оксаны Стоговой, фотошколы Кристины Сырчиковой и Самарской Школы Авангарда Сергея Баландина. Экспозицию составят лучшие творения студентов, которые были сделаны за прошедший год.
Мероприятие откроется …
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13 августа 2018, 10:03
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В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки
До конца лета в Самаре появятся 18 новых оригинальных арт-объектов. По итогам торгов победителем стало ООО «Интегрированные Технологии Безопасности». Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, некоторые из объектов будут на футбольную тематику и напоминать о недавно прошедшем ЧМ-2018. Они …
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20 июля 2018, 01:13
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Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары
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19 июля 2018, 05:26
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В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо
В престижном районе Пуэрто-Банус в испанской Марбелье выставлен на продажу шикарный особняк. Вилла когда-то принадлежала знаменитому испанскому танцору фламенко Антонио Руису Солеру, близкому другу Пабло Пикассо. Художник даже расписался на дне бассейна, превратив имение в уникальный памятник культуры.
Сейчас …
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3 мая 2018, 04:35