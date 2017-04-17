В самарском "Парке дружбы народов" возведены корпуса семи национальных домов, началась высадка деревьев и кустарников. Частные инвесторы вложили в проект свыше 70 миллионов рублей.
О процессе создания этнографического комплекса губернатору Николаю Меркушкину рассказал председатель общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростислав Хугаев. "Парк дружбы народов" - это архитектурный ансамбль в микрорайоне Волгарь, включающий 22 подворья. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества разных народностей региона. В парке будет построено здание ЗАГС, организована площадка для проведения свадеб, концертов, фестивалей и национальных праздников, в которых смогут участвовать до 15 тысяч человек.
Этнографический комплекс станет одной из визитных карточек Самары на грядущем Чемпионате мира по футболу. Уникальный для России проект, получивший высокие оценки от Евразийского экономического сообщества, реализуется при содействии Правительства области и бизнеса.
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В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы …
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14 марта 2017, 01:54
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11 января 2017, 11:33
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8 сентября 2016, 06:16