В субботу в губернии отметят День народов и национальных культур Самарского края Центральной площадкой праздника станет жилой микрорайон Волгарь. Там высажена Аллея дружбы народов и под таким же названием создается этнографический парк, открытие которого запланировано на 2018 год. В рамках субботнего праздника гостей ждет разнообразная программа.

Официальное открытие мероприятия в час, но …