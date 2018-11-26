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С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации
Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре …
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26 ноября 2018, 09:03
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В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона
Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.
"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят …
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26 ноября 2018, 08:57
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В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода
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26 ноября 2018, 08:45
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В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили
Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 …
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26 ноября 2018, 05:29
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В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика
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26 ноября 2018, 05:04
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Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы
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26 ноября 2018, 01:16
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Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака
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26 ноября 2018, 09:49
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В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни
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26 ноября 2018, 08:33
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В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется
В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.
Кроме того, он коротко рассказал, что …
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9 октября 2018, 06:12
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Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть
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9 октября 2018, 12:35
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Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины
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28 июля 2018, 08:02
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Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре
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18 июля 2018, 02:59