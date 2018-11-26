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С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре 
26 ноября 2018, 09:03
В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.

"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят 
26 ноября 2018, 08:57
В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В понедельник, 26 ноября, в 17:30 в областной столице случилась смертельная дорожная авария. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры. По предварительным данным полицейских, 37-летний мужчина ехал за рулем Audi Q5 и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в 
26 ноября 2018, 08:45
В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 
26 ноября 2018, 05:29
В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика

В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика

Стало известно, что в Сызрани началась доследственная проверка случая, когда на маленького мальчика напала собака. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

Напомним, что в выходные на шестилетнего мальчика, который гулял со своей мамой, набросилась собака, похожая на 
26 ноября 2018, 05:04
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина выуживал рыбу в акватории Волги с помощью «электроудочки», то есть запрещенным орудием лова. Тольяттинец рыбачил в районе села Печерское, ему удалось поймать 64 рыбы различных пород. 
 
26 ноября 2018, 01:16
Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

В Сызрани собака напала на ребенка: пострадавший госпитализирован. В воскресенье, 25 ноября, мальчик гулял с мамой около рынка на улице Лазо на Образцовской площадке. Внезапно похожий на алабая пес вцепился шестилетнему ребенку в лицо. По словам очевидцев, животное от мальчика 
26 ноября 2018, 09:49
В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни

В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни

В воскресенье, 25 ноября, в Самаре произошел пожар на Южном шоссе. Около торгового комплекса «Амбар», неподалеку от парковки загорелось кафе восточной кухни. Сигнал поступил в примерно в 11:00. Огонь захватил кровлю точки общепита на площади 20 квадратных метров, сообщили в 
26 ноября 2018, 08:33
В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется

В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется

В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.

Кроме того, он коротко рассказал, что 
9 октября 2018, 06:12
Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть

Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть

Совсем скоро в Самаре после реконструкции должен открыться парк «Металлургов». Об этом сообщил в своем "твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков.

«По пути заехал в парк «Металлургов»... Скоро откроем!» - написал чиновник.

Также он коротко рассказал о том, что было сделано 

9 октября 2018, 12:35
Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины

Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины

В пятницу, 27 июля, в парке Металлургов в областной столице достали из воды тело мужчины. Трое сотрудников Поисково-спасательной службы выехали на место происшествия в 16:55. Спасатели извлекли труп из воды, работа была завершена в 18:26. Причины и обстоятельства гибели этого 
28 июля 2018, 08:02
Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

В среду, 18 июля, в Самаре возобновились ремонтные работы в парке 50-летия Октября, в народе известном как «Парк металлургов». Сейчас место отдыха закрыто для посетителей.

«Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения 
18 июля 2018, 02:59
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