Как стало известно «ТЕРРЕ», в территориальном подразделении федерального агентства по рыболовству произошли кадровые чистки. Претензии к руководству на местах у Москвы возникли после визита в Самару профильного заместителя министра сельского хозяйства России. Кроме того, уже этой весной рыболовов губернии ждут очередные нововведения и ограничения. Что изменится для обычных граждан и как повлияет новая кадровая политика на взаимоотношения между надзорными органами и любителями рыбной ловли? Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ» в 18:45.
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Скандал в самарском рыболовстве
Совещание, которое накануне провел в Самаре глава Росрыболовства Илья Шестаков, завершилось скандалом.
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15 февраля 2017, 01:33
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В Росрыболовстве допустили повышение цен на красную икру перед Новым годом
Перед новогодними праздниками розничные цены на красную икру в России могут незначительно увеличиться. Таков прогноз руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, по информации российских СМИ.
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13 декабря 2016, 03:39
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Топ-новости: открытие ТЦ «Гудок» перенесли, Южный мост могут перекрыть, кадровые перестановки в Самарской области
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 9 декабря.
Торговый центр «Гудок», вопреки заявлению об открытии 9 декабря, сегодня так и не начал работать. Открытие снова перенесли. Новая дата – в сообщении по ссылке.
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9 декабря 2016, 10:52
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Под Тольятти в Волгу выпустили 250 тысяч мальков сазана и толстолобика
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2 ноября 2016, 04:28
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За два дня на реке Сок составлено 5 протоколов за незаконный вылов рыбы
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18 апреля 2016, 10:44
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Новые перестановки и увольнения в администрации Самары
В администрации городского округа Самары сообщили о новых кадровых изменениях как в мэрии, так и в подведомственных учреждениях. Новым директором «Самараинформресурса» назначен Михаил Расторгин. Его предшественник Андрей Панин переведен на должность заместителя руководителя этого учреждения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
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27 августа 2015, 09:55
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Промышленный район может получить руководителя из Старой Самары
Кадровые перестановки в рядах глав самарских районов. Администрацию крупнейшего района города, Промышленного, по информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», в ближайшее время может возглавить Владимир Чернышков (на фото), который в настоящее время занимает аналогичную должность в Ленинском. Напомним, этот пост оставался вакантным …
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30 июля 2015, 09:34
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Алексей Петричко покидает пост генерального директора ОАО "Авиаагрегат"
Андрей Петричко, генеральный директор ОАО "Авиаагрегат", перейдет на работу в головную структуру - холдинг "Технодинамика". Там он возглавит дивизион взлетно-посадочных устройств.
Как сообщает компания, в сферу его компетенций войдут формирование продуктового портфеля по шасси, управление жизненным циклом изделий, разработка, …
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6 июля 2015, 04:44