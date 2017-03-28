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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
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Глава ведомства сказал, что речь идет о возможных ценовых колебаниях, связанных с отсутствием товара в той или 

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По 

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За два дня на реке Сок составлено 5 протоколов за незаконный вылов рыбы

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В администрации городского округа Самары сообщили о новых кадровых изменениях как в мэрии, так и в подведомственных учреждениях. Новым директором «Самараинформресурса» назначен Михаил Расторгин. Его предшественник Андрей Панин переведен на должность заместителя руководителя этого учреждения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
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Промышленный район может получить руководителя из Старой Самары

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Андрей Петричко, генеральный директор ОАО "Авиаагрегат", перейдет на работу в головную структуру - холдинг "Технодинамика". Там он возглавит дивизион взлетно-посадочных устройств.

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6 июля 2015, 04:44
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