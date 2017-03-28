За два дня на реке Сок составлено 5 протоколов за незаконный вылов рыбы В 63-м регионе действует полный запрет на вылов водных биологических ресурсов. Период с середины весны до 15 июня - время, когда рыба поднимается с глубин в прогревшуюся прибрежную воду, чтобы нереститься. В это время сотрудники Росрыболовства, полиции и других надзорных …