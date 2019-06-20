2
27
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

В микрорайоне «Новая Самара» на 23-м километре Московского шоссе в Самаре не будут пилить деревья. Ранее местные жители переживали, не пострадают ли во время освоения территории зеленые насаждения. В микрорайоне ведется строительство - в прошлом году возвели детский сад, но 
20 июня 2019, 02:25
В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В среду, 19 июня, в Октябрьске произошла авария с пострадавшими. Вечером 23-летняя девушка на ВАЗ-21101 ехала около дома № 34 по улице Макаренко. По версии полицейских, она не сумела справиться с управлением и врезалась в иномарку Renault Sandero, которая в 
20 июня 2019, 01:43
В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В среду, 19 июня, в Автограде случилась дорожная авария с участием такси. В 15:00 43-летняя автоледи направлялась на Kia Sportage по улице Жилина. По предварительной версии, в районе дома № 54 по улице Жилина автомобилистка при развороте вне перекрестка не 
20 июня 2019, 01:04
В блогах: осторожно, град!

В блогах: осторожно, град!

В  сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях 
поделились фото, снятыми в Елховском районе, там размер самих градин заметно 
20 июня 2019, 12:37
В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах

В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах

В столице 63-го региона начался очередной этап гидравлических испытаний от сети 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. На этот раз без горячей воды придется посидеть жителям домов в пределах проспекта Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, улиц Георгия 
20 июня 2019, 12:25
В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса

В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса

В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из 
14 июня 2019, 08:16
Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

В Автограде арестовали 41-летнего мужчину, которого сейчас подозревают в убийстве падчерицы. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, 9 июня этот человек был сильно пьян и напал на двухлетнюю дочку своей жены. Он нанес ей множество ударов по 
13 июня 2019, 03:27
В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В столице 63-го региона расследуют обстоятельства ЧП на Волге в Октябрьском районе. Вечером, в 20:05 в среду, 12 июня, в 200 метрах от острова Рождественский столкнулись катер и лодка. На месте происшествия работали двое сотрудников Поисково-спасательной службы Самарской области. Не 
13 июня 2019, 12:36
Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки

Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки

В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 
13 июня 2019, 09:58
Видео: в Самарской области прикрыли подпольный покерный клуб в кафе

Видео: в Самарской области прикрыли подпольный покерный клуб в кафе

В Кинеле силовики прикрыли незаконный покерный клуб в одном из городских кафе. Полицейские пришли туда при силовой поддержке сотрудников СОБР «ОМЕГА» регионального Управления Росгвардии и, действительно, в развлекательном заведении проводились азартные игры. Правоохранители установили предположительного организатора покерного клуба — 35-летнего 
13 мая 2019, 11:19
В Самарской области радикальные исламисты организовали молельную комнату в кафе

В Самарской области радикальные исламисты организовали молельную комнату в кафе

Сотрудники Управления ФСБ выяснили, что в одном из кафе в поселке Алексеевка Кинельского района действует религиозная группа - без соответствующих уведомлений Минюста РФ и Регионального духовного управления мусульман. Ее лидером являлся 47-летний гражданин России. По данным правоохранителей, члены религиозной группы 
5 апреля 2019, 11:25
ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
Как следует 

20 декабря 2017, 05:07
В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.     

Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается 
24 ноября 2016, 01:11
В Самарской области выявили фашистов и радикальных исламистов

В Самарской области выявили фашистов и радикальных исламистов

В Самарской области насчитали 12 фашистов и 8 радикальных исламистов. Таковы итоги работы силовиков по борьбе с экстремизмом и терроризмом в 2013 году. По данным областной прокуратуры, на территории региона никто из подозрительных лиц не совершил экстремистских преступлений. Среди основных 

18 декабря 2013, 12:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх