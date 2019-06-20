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Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили
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20 июня 2019, 02:25
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В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку
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20 июня 2019, 01:43
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В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером
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20 июня 2019, 01:04
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В блогах: осторожно, град!
В сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях
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20 июня 2019, 12:37
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В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах
В столице 63-го региона начался очередной этап гидравлических испытаний от сети 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. На этот раз без горячей воды придется посидеть жителям домов в пределах проспекта Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, улиц Георгия …
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20 июня 2019, 12:25
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В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса
В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из …
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14 июня 2019, 08:16
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Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы
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13 июня 2019, 03:27
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В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка
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13 июня 2019, 12:36
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Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки
В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 …
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13 июня 2019, 09:58
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Видео: в Самарской области прикрыли подпольный покерный клуб в кафе
В Кинеле силовики прикрыли незаконный покерный клуб в одном из городских кафе. Полицейские пришли туда при силовой поддержке сотрудников СОБР «ОМЕГА» регионального Управления Росгвардии и, действительно, в развлекательном заведении проводились азартные игры. Правоохранители установили предположительного организатора покерного клуба — 35-летнего …
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13 мая 2019, 11:19
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В Самарской области радикальные исламисты организовали молельную комнату в кафе
Сотрудники Управления ФСБ выяснили, что в одном из кафе в поселке Алексеевка Кинельского района действует религиозная группа - без соответствующих уведомлений Минюста РФ и Регионального духовного управления мусульман. Ее лидером являлся 47-летний гражданин России. По данным правоохранителей, члены религиозной группы …
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5 апреля 2019, 11:25
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ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства
Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
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20 декабря 2017, 05:07
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В самарском минстрое рассказали о визите силовиков
В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.
Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается …
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24 ноября 2016, 01:11
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В Самарской области выявили фашистов и радикальных исламистов
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18 декабря 2013, 12:06
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