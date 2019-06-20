Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы … В Автограде арестовали 41-летнего мужчину, которого сейчас подозревают в убийстве падчерицы. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, 9 июня этот человек был сильно пьян и напал на двухлетнюю дочку своей жены. Он нанес ей множество ударов по