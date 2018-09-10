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У девушки, сбитой насмерть поездом под Сызранью, остались двое детей
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10 сентября 2018, 01:12
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23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи
Совсем скоро в областной столице открывается храм на набережной у монумента Ладья. 23 сентября в 09:00 в Софийском соборе пройдет первое богослужение. Литургию возглавит митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы у памятника князю Владимиру состоится концерт духовной музыки. Напомним, …
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10 сентября 2018, 11:57
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Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области
По предварительным итогам голосования после обработки 100% бюллетеней по выборам депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158 побеждает Александр Хинштейн. Явка по избирательному округу составила 44,5%. Голоса 56,98% избирателей набрал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, отрыв от следующего кандидата …
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10 сентября 2018, 11:03
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В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»
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10 сентября 2018, 10:39
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«Наслаждайтесь или не смотрите», - Волочкова сделала вертикальный шпагат на пляже
Анастасия Волочкова всегда терпеливо относится к критическим комментам, которые подписчики ее страницы "Инстаграма" регулярно пишут под ее снимками. Особенно скандальной балерине достается за ее любовь к микробикини. В последние несколько лет на отдыхе Настя предпочитает загорать в крошечных купальниках, …
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10 января 2016, 08:13
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Голая Анастасия Волочкова залезла в бочку, есть фото
Балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать общественность своими эпатажными выходками. Решила не изменять «традициям» и в прошедшую Новогоднюю ночь. Волочкова выложила кадр, на котором позирует полностью обнаженной в бочке-купели. "Проводила старый год в новой купели!!!", – подписала Волочкова фото в …
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1 января 2016, 06:14
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Вечер памяти в честь 90-летия Майи Плисецкой состоится в Большом театре
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20 ноября 2015, 03:30
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Анастасия Волочкова опять отличилась: на детский концерт надела «голое платье», есть фото
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18 октября 2015, 07:50