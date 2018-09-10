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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

У девушки, сбитой насмерть поездом под Сызранью, остались двое детей

У девушки, сбитой насмерть поездом под Сызранью, остались двое детей

Оказалось, что у женщины, которую накануне сбил поезд на железной дороге под Сызранью, осталась семья - муж и двое детей. Напомним, что днем в воскресенье, 9 сентября, на 979 километре  перегона Октябрьск - Правая  Волга пассажирский поезд Москва - Орск 
10 сентября 2018, 01:12
23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи

23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи

Совсем скоро в областной столице открывается храм на набережной у монумента Ладья. 23 сентября в 09:00 в Софийском соборе пройдет первое богослужение. Литургию возглавит митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы у памятника князю Владимиру состоится концерт духовной музыки. Напомним, 
10 сентября 2018, 11:57
Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области

Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области

По предварительным итогам голосования после обработки 100% бюллетеней по выборам депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158 побеждает Александр Хинштейн. Явка по избирательному округу составила 44,5%. Голоса 56,98% избирателей набрал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, отрыв от следующего кандидата 
10 сентября 2018, 11:03
В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы Самара - Москва - Самара. Планируется, что полеты в этом направлении начнутся с 29 октября, билеты уже можно приобрести в кассах. По информации пресс-службы авиакомпании, рейсы из Самары будут выполняться по понедельникам в 07:00, а 
10 сентября 2018, 10:39
«Наслаждайтесь или не смотрите», - Волочкова сделала вертикальный шпагат на пляже

«Наслаждайтесь или не смотрите», - Волочкова сделала вертикальный шпагат на пляже

Анастасия Волочкова всегда терпеливо относится к критическим комментам, которые подписчики ее страницы "Инстаграма" регулярно пишут под ее снимками. Особенно скандальной балерине достается за ее любовь к микробикини. В последние несколько лет на отдыхе Настя предпочитает загорать в крошечных купальниках, 
10 января 2016, 08:13
Голая Анастасия Волочкова залезла в бочку, есть фото

Голая Анастасия Волочкова залезла в бочку, есть фото

Балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать общественность своими эпатажными выходками. Решила не изменять «традициям» и в прошедшую Новогоднюю ночь. Волочкова выложила кадр, на котором позирует полностью обнаженной в бочке-купели. "Проводила старый год в новой купели!!!", – подписала Волочкова фото в 
1 января 2016, 06:14
Вечер памяти в честь 90-летия Майи Плисецкой состоится в Большом театре

Вечер памяти в честь 90-летия Майи Плисецкой состоится в Большом театре

Два дня – 20 и 21 ноября – поклонники таланта легендарной русской балерины будут иметь возможность прикоснуться к её уникальному творчеству.  В связи с 90-летием Майи Михайловны Плисецкой на сцене Большого театра пройдут концерты в память о знаменитой танцовщице.
К 
20 ноября 2015, 03:30
Анастасия Волочкова опять отличилась: на детский концерт надела «голое платье», есть фото

Анастасия Волочкова опять отличилась: на детский концерт надела «голое платье», есть фото

Поклонники звезды сразу же назвали подобный наряд «ужасным, безобразным и несуразным». В таком образе скандальная балерина появилась на одном из своих благотворительных концертов для детей в подмосковных Люберцах. Волочкова выложила фото и видео с концерта в своем аккаунте в instagram, 
18 октября 2015, 07:50
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