Это мероприятие проводится 9-й год подряд, и каждый раз жители региона открытым голосованием выбирают самых заслуженных людей. В этот раз из 336 кандидатов отобрали 70. Сейчас акция представлена в 7 номинациях: «Единство и успех», «Надежда и опора», «Признание и уважение», «Героизм и мужество», «Рожденные в сердце России», «Открытие и созидание», «Поколение будущего». Последние две – новые.
Награды получили не только выдающиеся жители области, но и лучшие предприятия и организации. С 2012 года по поручению губернатора Николая Меркушкина номинантам и лауреатам «Народного признания» выплачиваются денежные премии.
Церемония награждения прошла в день, когда Самарской губернии исполнилось 166 лет. С этим праздником всех жителей области поздравил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, коотрый прислал правительственную телеграмму.
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