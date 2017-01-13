В Самарской области стартует ежегодная общественная акция "Народное признание" Лауреаты конкурса "Народное признание" получат по 50 тысяч рублей, номинанты - по 30 тысяч. Участниками могут стать люди и организации, которые внесли вклад в развитие губернии. Так, школьники, достигшие успехов в науке, творчестве или спорте, смогут побороться за победу в категории …