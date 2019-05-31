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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика
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22 мая 2019, 03:09
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Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят
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15 мая 2019, 07:35
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Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц
Стартовало строительство нового крупного объекта в питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный в Кинельском районе. Как сообщили в учреждении, в будущем водоеме размером 30*15 метров будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц. Сейчас на месте работает экскаватор, который роет …
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15 мая 2019, 08:20
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В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов
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7 мая 2019, 09:10
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Двое лебедей, испачканных в нефти, умерли в приюте заповедника «Самарская лука»
В заповеднике «Самарская лука» скончались двое белых лебедей, которых нашли полностью испачканными в нефти. Перья несчастных птиц были полностью черными. Естественно, организм птиц начал страдать от последствий интоксикации.
Несмотря на все старания сотрудников нацпарка и ветеринарных врачей сильнейше отравление …
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4 мая 2019, 02:30
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В Самаре погиб лебедь, который испачкался в нефтепродуктах
В понедельник, 22 апреля, в Самарском зоопарке произошло печальное событие — умер лебедь-шипун, который испачкался в нефтепродуктах.
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22 апреля 2019, 02:51
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В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей
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28 декабря 2017, 02:51
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В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом
Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.
«Проверили …
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13 декабря 2017, 03:23
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