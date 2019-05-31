5
07
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

В среду, 29 мая, посетителям Самарского зоопарка покажут новых обитателей - угольно-черного пони и дымчато-серого ослика. Малыши появились на свет в апреле. 

- У пары осликов Мальвы и Зайца это третий приплод, у пони Матильды и Фунтика – второй, - 
22 мая 2019, 03:09
Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят

Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят

В Самарском зоопарке продолжается беби-бум: месяц назад на свет появились сразу шесть детенышей у пары лисиц. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, родители заботятся о них. 

- Мама выкармливает лисят молоком, но детеныши уже пробуют и взрослую пищу - мясо, и 
15 мая 2019, 07:35
Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц

Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц

Стартовало строительство нового крупного объекта в питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный в Кинельском районе. Как сообщили в учреждении, в будущем водоеме размером 30*15 метров будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц. Сейчас на месте работает экскаватор, который роет 
15 мая 2019, 08:20
В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов

В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов

Хорошие новости из Самарского зоопарка - там впервые появились на свет два детеныша у глазчатых скатов (хвостоколов). Малыши родились 30 апреля, самка вынашивала их четыре месяца. Скаты поселились в Самарском зоопарке еще в 2011 году, этот приплод стал первым. Мальки 
7 мая 2019, 09:10
Двое лебедей, испачканных в нефти, умерли в приюте заповедника «Самарская лука»

Двое лебедей, испачканных в нефти, умерли в приюте заповедника «Самарская лука»

В заповеднике «Самарская лука» скончались двое белых лебедей, которых нашли полностью испачканными в нефти. Перья несчастных птиц были полностью черными. Естественно, организм птиц начал страдать от последствий интоксикации.
 
Несмотря на все старания сотрудников нацпарка и ветеринарных врачей сильнейше отравление 
4 мая 2019, 02:30
В Самаре погиб лебедь, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре погиб лебедь, который испачкался в нефтепродуктах

В понедельник, 22 апреля, в Самарском зоопарке произошло печальное событие — умер лебедь-шипун, который испачкался в нефтепродуктах. 

- Несмотря на все старания ветеринарных врачей и зоологов, лебедь-шипун погиб. Причина гибели лебедя - сильная интоксикация нефтепродуктами. Статистические данные говорят о том, 
22 апреля 2019, 02:51
В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей

В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей

В пятницу, 29 декабря, в Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей. МАУ «Парки Самары» приглашает горожан в этот день посетить парк 50-летия октября (парк Металлургов).

«С 10:00 до 12:00 откроем двери в новом лебяжнике для всех, кто 
28 декабря 2017, 02:51
В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.

«Проверили 
13 декабря 2017, 03:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх