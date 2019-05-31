Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят В Самарском зоопарке продолжается беби-бум: месяц назад на свет появились сразу шесть детенышей у пары лисиц. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, родители заботятся о них.

- Мама выкармливает лисят молоком, но детеныши уже пробуют и взрослую пищу - мясо, и … - Мама выкармливает лисят молоком, но детеныши уже пробуют и взрослую пищу - мясо, и