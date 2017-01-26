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Самарские активисты собирают подписи против передвижного дельфинария
В группе "Спасем дельфинов" соцсети «ВКонтакте» опубликовали обращение к пользователям Сети, призывающее подписать петицию против установленного в Самаре передвижного дельфинария. В петиции сообщается о жутких условиях содержания животных. В Самаре в крошечном бассейне держат два дельфина и полярного кита. …
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26 января 2017, 02:21
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Череп гигантской доисторической выдры обнаружили в Китае
Американские ученые-палеонтологи в процессе раскопок в южнокитайской провинции Юньнань обнаружили останки крупнейшей из когда-либо обитавших на нашей планете выдр. Доисторическое животное оказалось величиной с волка. Новому виду дали наименование Siamogale melilutra. Результаты своей работы специалисты привели в издании The Journal …
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24 января 2017, 12:59
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В Австралии определили самое опасное для людей животное
Ученый из Университета Мельбурна Ронел Велтон после анализа большого массива статистических сведений назвал наиболее опасное для человека животное. К удивлению многих, самая большая опасность на планете исходит от лошадей.
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20 января 2017, 04:33
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По Самаре гуляла обезьяна
В один из цветочных магазинов Самары забежала обезьяна. Животное вело себя вполне прилично, поэтому продавцы накормили его и оставили переночевать. Видео инцидента, снятое в салоне, попало в Интернет. Хозяин примата уже нашелся, сообщил пользователь, опубликовавший ролик.
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19 января 2017, 08:31
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Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию
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3 января 2017, 06:02
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Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе
В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
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22 декабря 2016, 01:23
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Полосатому жителю самарского зоопарка Кактусу в День тигра исполнилось 9 лет
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27 сентября 2016, 05:53
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В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята
9 марта 2016 года в Самарском зоопарке у дальневосточных леопардов Хана и Фелиции родились котята - мальчик и девочка, передает «Волга-Ньюс». Малышам уже полтора месяца.
Пара сложилась в 2012 году. Фелицию привезли в Самару из зоопарка Казахстана, Хана …
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25 апреля 2016, 11:07
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В самарском зоопарке льву Цезарю на день рождения подарили торт из 9 сырых кур со свечками
Вчера, 25 марта, в Самарском зоопарке прошло необычное праздничное мероприятие. В центре внимания оказался старожил учреждения — лев Цезарь. Он отметил свой 9-й день рождения, передает портал «ПрогородСамара».
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26 марта 2016, 01:41
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Найдены останки самого крупного морского крокодила в мире
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12 января 2016, 11:24
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В ЮАР крокодил убил игрока в гольф
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4 декабря 2014, 06:37
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В самарский зоопарк привезли крокодилового каймана
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20 января 2014, 02:33