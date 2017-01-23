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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 января 2017г 
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Материалы по теме:

В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.

Сообщается, что женщина 

23 января 2017, 05:27
На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки

На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 21-летней девушки. Ее тело нашли сегодня, 22 января, утром на рынке «Шапито».

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елены Шкаевой, тело девушки находилось между контейнеров. 

22 января 2017, 03:28
Самарец скончался в очереди поликлиники

Самарец скончался в очереди поликлиники

ЧП произошло 20 января в поликлинике на улице Тополей. Там прямо в очереди к врачу скончался местный житель Леонид В. (данные изменены), передает портал Прогородсамара.
 
По предварительным данным, тело умершего занесли в кабинет. В поликлинику была вызвана полиция. В 

22 января 2017, 02:22
Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
По предварительной версии сотрудников полиции, авария произошла на участке трассы между Сызранью и поселком Новоспасское в ночь понедельника на вторник, 

18 января 2017, 11:18
В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой

В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой

Самарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины. С множественными травмами его доставили в больницу из дома в поселке Стройкерамика. Вскоре пострадавший умер.

По адресу, где мужчина получил ранения, отправили группу силовиков. На месте происшествия собрали улики, опросили соседей. В среду, 

18 января 2017, 02:18
Британские ученые рассказали о безопасных для родов днях недели

Британские ученые рассказали о безопасных для родов днях недели

Коллектив ученых из Англии установил, в какие дни недели женщине лучше всего рожать. В серии исследований участвовали около 1,5 млн человек.
По итогам наблюдений ученые определили, что день недели напрямую связан с протеканием процесса родов у представительниц прекрасного пола и 

17 января 2017, 08:16
Мальчик с двумя головами родился в Мексике

Мальчик с двумя головами родился в Мексике

Двухголовый ребенок появился на свет в Мексике. Как поясняют специалисты, это крайне редкая аномалия. На данный момент состояние новорожденного пациента, несмотря на всю уникальность ситуации, нормальное. Об этой истории рассказывают мировые информагентства.
Медики стационара, где появился необычный малыш, размышляют, как 

11 января 2017, 04:39
Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Еще один был тяжело ранен и скончался в больнице. Это статистика за 8 дней января. Все конфликты произошли на бытовой почве.
Пожары за новогодние праздники унесли жизни шестерых. Из 54 случаев возгораний большинство произошло в жилом секторе. Сгорело 14 автомобилей.

9 января 2017, 05:44
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
Известно, 

20 декабря 2016, 04:55
Ученые: Уже через 5-10 лет мужчины смогут рожать

Ученые: Уже через 5-10 лет мужчины смогут рожать

Американские ученые заявили, что уже через  5-10 лет мужчины смогут вынашивать и рожать детей без участия женщин. По мнению экспертов, стремительное развитие медицины сделает возможной трансплантацию матки представителям мужского пола. Готовить тело мужчины к беременности планируется с помощью гормональной терапии.
По 

15 ноября 2016, 01:09
Задержан тольяттинец, отрезавший голову студенту

Задержан тольяттинец, отрезавший голову студенту

3 ноября днем в лесном массиве по улице Баныкина Тольятти была обнаружена голова неустановленного мужчины. В дальнейшем личность потерпевшего была установлена, им оказался 20 летний студент одного из местных колледжей, числившийся с 16 октября как без вести пропавший. 

Следователям 
7 ноября 2016, 10:08
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