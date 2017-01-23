Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.
По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По версии следствия, причиной этого стало ненадлежащее исполнение медработниками своих профессиональных обязанностей.
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к его совершению.
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