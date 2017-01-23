Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.
Сообщается, что женщина родила ребенка, но через несколько часов медики констатировали ее смерть. Идет расследование, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
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