|
Самарские депутаты просят министра труда РФ об увеличении финансирования больных-льготников
Норматив затрат для расчета льготного лекарственного обеспечения в Самарской области установлен на уровне 807 рублей 20 копеек на человека в месяц. Этого недостаточно ни для лечения, ни для профилактики, считают парламентарии. Только на льготников, страдающих сахарным диабетом, онкологией, психиатрией и …
|
16 февраля 2017, 05:23
|
В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Самарской области летом 2013 года после взрывов на полигоне боеприпасов под Чапаевком, отменен. Губернатором Николаем Меркушкиным подписано соответствующее постановление. Причина – полная ликвидация последствий ЧС, указано в документе.
|
16 февраля 2017, 09:49
|
Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море
|
12 февраля 2017, 03:33
|
Депутаты из Самарской области хотят изменить правила перевозки детей
|
31 января 2017, 03:08
|
Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона
|
31 января 2017, 11:54
|
На заседании комитета Губдумы по местному самоуправлению обсуждалась проблема осуществления земельного контроля
Речь о муниципальных участках, которые переданы в аренду. В связи с проведением реформы МСУ, полномочия получили администрации внутригородских районов. При этом реальной власти они не имеют.
Вера Попова, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Самарской Губернской думы:
|
24 января 2017, 06:16
|
Самарская губернская дума желает назначать и увольнять руководителей областного Правительства
Законопроект принят накануне в первом чтении. Автор инициативы - представитель фракции ЛДПР Александр Степанов. Он и его коллеги считают несправедливостью отсутствие у депутатов возможности влиять на формирование исполнительной власти. Парламентарии желают участвовать в назначении вице-губернаторов, заместителей председателей Правительства, руководителей департаментов …
|
24 января 2017, 04:50
|
Начался прием документов от желающих возглавить Чапаевск
|
11 января 2017, 10:13
|
Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил
|
26 декабря 2016, 04:59
|
В Чапаевске снегоуборочная техника врезалась в легковушку, есть фото
|
12 декабря 2016, 07:52
|
В Самаре депутатам губдумы сократят расходы на помощников
Разговор об оптимизации расходов бюджета получил на заседании профильного комитета Самарской губернской думы неожиданное продолжение. Фонд заработной платы помощников депутатов предложено сократить с 75 до 50 тысяч рублей в месяц на каждого парламентария. При этом, ранее эту цифру собирались сократить …
|
14 ноября 2016, 04:40
|
Депутатов Госдумы будут штрафовать за прогулы
Такое решение, посовещавшись, приняли сами народные избранники. Соответствующие поправки в ближайшее время внесут в регламент работы нижней палаты федерального собрания. За отсутствие на пленарном заседании без уважительных причин у депутатов будут вычитать из зарплаты одну шестую ее часть. Если сейчас …
|
10 ноября 2016, 02:18