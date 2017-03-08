Депутаты хотят разрешить им "бесплатно" пользоваться более мощным и вместительным транспортом.

Сейчас от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей в многодетной семье. Льгота распространяется на легковые автомобили с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил и на автобусы до 150 …