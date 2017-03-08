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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Депутаты из Самарской области хотят изменить правила перевозки детей

Депутаты из Самарской области хотят изменить правила перевозки детей

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Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона

Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона

Доходы выросли в 2017 году на 6 млрд 57 млн рублей, а расходы на 10 млрд 373 млн рублей. Доходная часть увеличилась за счет поступлений из федерального бюджета, а также неналоговых поступлений.
Самые крупные статьи - 1.6 млрд на жилищное 

31 января 2017, 11:54
На заседании комитета Губдумы по местному самоуправлению обсуждалась проблема осуществления земельного контроля

На заседании комитета Губдумы по местному самоуправлению обсуждалась проблема осуществления земельного контроля

Речь о муниципальных участках, которые переданы в аренду. В связи с проведением реформы МСУ, полномочия получили администрации внутригородских районов. При этом реальной власти они не имеют.

Вера Попова, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Самарской Губернской думы:
- Земля находится в распоряжении 

24 января 2017, 06:16
Самарская губернская дума желает назначать и увольнять руководителей областного Правительства

Самарская губернская дума желает назначать и увольнять руководителей областного Правительства

Законопроект принят накануне в первом чтении. Автор инициативы - представитель фракции ЛДПР Александр Степанов. Он и его коллеги считают несправедливостью отсутствие у депутатов возможности влиять на формирование исполнительной власти. Парламентарии желают участвовать в назначении вице-губернаторов, заместителей председателей Правительства, руководителей департаментов 

24 января 2017, 04:50
Начался прием документов от желающих возглавить Чапаевск

Начался прием документов от желающих возглавить Чапаевск

Местная дума объявила конкурс на пост сити-менеджера. Требования к кандидату - высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет и отсутствие судимости.
Напомним, что в ноябре прошлого года в отставку ушел прежний градоначальник Дмитрий Блынский. Журналистам ТЕРРЫ 

11 января 2017, 10:13
Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил

Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил

Депутаты хотят разрешить им "бесплатно" пользоваться более мощным и вместительным транспортом.
Сейчас от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей в многодетной семье. Льгота распространяется на легковые автомобили с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил и на автобусы до 150 

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В Чапаевске снегоуборочная техника врезалась в легковушку, есть фото

В Чапаевске снегоуборочная техника врезалась в легковушку, есть фото

В результате ДТП погибли два человека. ЧП произошло в ранним утром 11 декабря в Чапаевске на пересечении улиц Железнодорожной и Володарского. По данным ГИБДД, водитель автомобиля "Лады Приора" ехал в сторону улицы Дорожной. По непонятной пока причине он допустил наезд 

12 декабря 2016, 07:52
В Самаре депутатам губдумы сократят расходы на помощников

В Самаре депутатам губдумы сократят расходы на помощников

Разговор об оптимизации расходов бюджета получил на заседании профильного комитета Самарской губернской думы неожиданное продолжение. Фонд заработной платы помощников депутатов предложено сократить с 75 до 50 тысяч рублей в месяц на каждого парламентария. При этом, ранее эту цифру собирались сократить 

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Депутатов Госдумы будут штрафовать за прогулы

Такое решение, посовещавшись, приняли сами народные избранники. Соответствующие поправки в ближайшее время внесут в регламент работы нижней палаты федерального собрания. За отсутствие на пленарном заседании без уважительных причин у депутатов будут вычитать из зарплаты одну шестую ее часть. Если сейчас 

10 ноября 2016, 02:18
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