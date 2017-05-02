В 63-м регионе построят коровники на сумму почти в 430 млн рублей. Правительство региона разрешило «Корпорации развития Самарской области» передать эти неиспользованные бюджетные инвестиции на строительство животноводческих комплексов и завода по переработке молока. Соответствующее постановление опубликовано на портале областного кабмина. Предполагается, что одним из проектов Корпорации станет сооружение комплекса в Борском районе. На участке в 8 тысяч гектаров разместят основное производство, создадут кормовую базу. Дойное стадо на 2400 голов планируют сформировать из коров голштинской породы. О дате запуска проекта не сообщается.
По данным Самарастата, сейчас в Самарской области в хозяйствах всех категорий насчитывается всего 110 тысяч коров. На каждую буренку приходится по 30 жителей губернии. Для сравнения: во времена СССР в Куйбышевской области держали в 4 раза больше коров и каждая из них кормила по 7 человек.
За последние годы в 63-м регионе не реализовано ни одного более-менее масштабного сельскохозяйственного проекта. Например, строительство Сергиевской птицефабрики заморожено до появления крупного инвестора. Хотя в объект уже вложено 3 миллиарда бюджетных рублей. Нужно еще 7. Так и не заработал обещавший стать крупнейшим в Европе свинокомплекс "СВ Поволжское". Предприятие обанкрочено, долги группы перед кредиторами превышают 5 млрд рублей.