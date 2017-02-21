В России, где каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, болеть становится все дороже. Платных услуг в госучреждениях все больше, а очереди в бесплатные кабинеты все длиннее. При этом в нашем регионе только в 2017-м на оказание безвозмездной медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей. Это четверть всего бюджета области.
Средства перечислят больницам, поликлиникам и даже некоторым частным мед. учреждениям, работающим по программе ОМС. При этом, как выяснили корреспонденты «ТЕРРЫ», большинство клиник не стесняются брать с больных деньги за услуги, которые оплачивает фонд обязательного медицинского страхования.
По фактам навязывания услуг в Фонд ОМС, Росздравнадзор и страховые компании ежегодно поступают десятки жалоб.
Олег Козлов, первый вице-президент АО СК "АСКОМЕД"
- К сожалению, есть случаи, когда пользуясь тем, что пациент не сильно ориентируется в программе гос.гарантий, навязываются те или иные услуги. Чаще это происходит, когда человеку предлагают пройти платно то, что положено бесплатно. И причины тут разные - от прямого отсутствия специалиста по ОМС до желания собственно заработать.
Любое лечение, если оно не направлено на эстетические изменения, должно быть бесплатным. В рамках ОМС при наличии направления от лечащего врача проводятся даже такие дорогостоящие исследования, как КТ и МРТ.
Ольга Кутергина, начальник отдела защиты прав застрахованных ТФОМС Самарской области:
- Рентгенография, флюорография - все это не требует возмездного оказания услуг. Даже если какая-нибудь липома, которая не просто нарушает красоту, а сама является следствием нарушения каких-то функций, естественно ее должны удалить в рамках ОМС.
Навязывают платные услуги и в больницах. Например, при офтальмологических операциях или эндопротезировании. Российский материал, в отличие от импортного, имплантируется бесплатно.
Виктор Мокшин, директор ТФОМС Самарской области
- Как правило те, кто альтернативные эндопротезы рекламирует, они рассказывают, что американский или германский или израильский если поставить, то он более долговечен, более удобен. И вы его не почувствуете и все такое. Но стоит он, разумеется, дороже гораздо.
Во всех доказанных случаях навязывания коммерческих услуг учреждения вернули пациентам деньги и заплатили штраф. При злостных нарушениях сведения передаются в правоохранительные органы. Перечень всех бесплатных услуг должен быть в каждой клинике около регистратуры.
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