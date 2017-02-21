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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Жители Самарской области стали активнее искать работу

Как сообщает HeadHunter, всего с начала года на рынок труда в регионе вышло более 23 тысяч соискателей. По отношению к началу прошлого года рост базы кандидатов составил 12%. Самыми активными в первые месяцы нового года стали представители сфер "Искусство, развлечения, масс-медиа", 

16 февраля 2017, 04:41
В будущем году бюджет Самарского ФОМС может увеличиться на 6%

В будущем году бюджет Самарского ФОМС может увеличиться на 6%

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7 декабря 2016, 05:14
В Самарской области идет процесс поглощения небольших региональных медицинских компаний федеральными

В Самарской области идет процесс поглощения небольших региональных медицинских компаний федеральными

В Самарской области идет процесс поглощения небольших региональных медицинских компаний федеральными. В августе антимонопольная служба одобрила ходатайство акционерного общества «ИнВест-Полис», которое контролирует «Ингосстрах», о приобретении 100% акций самарской компании «Астро-Волга-Мед». Последняя работает в сегменте ОМС и, по данным Банка России, 

8 ноября 2016, 04:53
Новый медицинский сбор обойдется жителям Самарской области в 30 млрд рублей

Новый медицинский сбор обойдется жителям Самарской области в 30 млрд рублей

В Минздраве и Минэкономразвития рассматривается инициатива о дополнительном медицинском сборе, которая предполагает, что за лечение и услуги, которые пока предоставляются как бы бесплатно, придется отдавать определенную сумму наличными. От полиса обязательного медицинского страхования никто не отказывается, да и добровольное останется 

17 октября 2016, 07:10
Правительство России не пойдет на исключение абортов из системы ОМС

Правительство России не пойдет на исключение абортов из системы ОМС

Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, нужно помогать. Таким образом, чиновник отреагировала на соответствующее предложение депутата Госдумы Елены Мизулиной. Как уже сообщала «ТЕРРА», изначально тема ОМС была выведена на всероссийский уровень 
21 мая 2015, 03:49
Нападение на руководителя ТФОМС: возбуждено дело по статье «Хулиганство»

Нападение на руководителя ТФОМС: возбуждено дело по статье «Хулиганство»

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22 мая 2014, 05:17
В Самаре совершено нападение на председателя ТФОМС Самарской области Виктора Мокшина

В Самаре совершено нападение на председателя ТФОМС Самарской области Виктора Мокшина

В Самаре совершено нападение на председателя Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Виктора Мокшина. По предварительным данным, руководителя избили сегодня, 22 мая, утром возле его дома в центре Самары. По словам руководителя отдела информации и общественных связей ГУ МВД России 

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Эффективность ЭКО в Самарской области – почти 50%

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18 февраля 2013, 04:04
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