В блогах: что станет с Красноглинским холодильником? Блогер Наталья Ширяева задается вопросом, что станет с Красноглинским холодильником? "Многие знают, что в Самаре есть уникальный объект, который в народе прозвали "холодильником". Он расположен недалеко от Красноглинского шоссе и представляет собой огромный бункер, в котором в советское время хранили стратегический …