В Самарской губернской думе начали рассматривать бюджет на 2018 год Согласно предварительным расчетам, доходы областного бюджета на 2018 год составят 129,5 млрд рублей, а расходы чуть меньше 130. Пока проект бездефицитный. Это связано с тем, что в документе не учитывается федеральное финансирование. Еще есть соглашения с федеральным Минфином, по которому …