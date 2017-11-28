Обсуждения идут на комитете по бюджету и финансам. Присутствуют министры областного правительства. Общий объем средств, которые могут перераспределить, - 45 миллиардов рублей. Беспрецедентное количество поправок. Принятие бюджета во 2-м чтении запланировано на 30 ноября.
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Расходы на образование обсудили на профильном комитете Губернской думы
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15 ноября 2017, 05:29
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В Самарской губернской думе начали рассматривать бюджет на 2018 год
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13 ноября 2017, 05:41
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Для метро Самары нашли 176 млн рублей на 2018 год
На строительство и проектирование метро в Самаре предполагается выделить 176 миллионов рублей в 2018 году. Это следует из проекта поправок в бюджет Самарской области. Деньги будут расходовать «исходя из фактической потребности с учетом заключенных государственных контрактов», указано в документе.
Напомним, станция …
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13 ноября 2017, 02:24
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В Самаре продажу алкоголя до 23:00 одобрили на думских слушаниях
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3 ноября 2017, 12:15
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Почти 4,5 млрд рублей в Самарской области направят на обслуживание госдолга
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31 октября 2017, 12:33
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У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона
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24 октября 2017, 12:22
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В Самаре хотят увеличить штрафы за испачканные стены
В Самаре предлагают значительно увеличить штрафы за рисунки на стенах зданий, отремонтированных к ЧМ-2018. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. Документ предусматривает административную ответственность за самовольное нанесение надписей и изображений на стены домов и в подъездах, а …
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18 октября 2017, 08:02
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Бесплатные поездки и компенсации: вопросами самарских пенсионеров займется специальная рабочая группа
Изменения в социальной сфере должны быть проанализированы. Новый глава региона Дмитрий Азаров поручил областным парламентариям продумать дальнейшие действия, просчитав при этом все риски и возможные последствия.
Виктор Сазонов, председатель Самарской губернской думы:
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29 сентября 2017, 11:36