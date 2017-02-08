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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
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В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк

В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк

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В тольяттинском цирке на зрителей напал волк

В тольяттинском цирке на зрителей напал волк

В Тольятти во время выступления в цирке «Шапито» на улице Революционной волк напал на зрителей. Когда животное бросилось в зал, дрессировщик не смог его удержать. Информации о пострадавших пока нет, однако, по данным очевидцев, хищник успел укусить одного из зрителей. 
5 ноября 2013, 01:54
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