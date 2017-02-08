|
Самарские сурки предсказали позднюю весну
|
2 февраля 2017, 04:58
|
Самарцев научат делать скворечники и синичники
Самарский зоопарк 6 февраля приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению скворечников. Об этом сообщает сайт «Самарской газеты».
Горожанам расскажут и покажут, как правильно изготовить скворечник и синичник. Само мероприятие бесплатное, однако придется заплатить за вход в зоопарк …
|
1 февраля 2017, 10:36
|
В Самарском зоопарке живет крокодил неопределенного пола
|
26 января 2017, 01:41
|
Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию
|
3 января 2017, 06:02
|
На улице Победы появился волк Забивака
В Самаре появились баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 – волка Забиваки. В среду, 28 декабря, ими украсили вентиляционные киоски самарского метрополитена на улицах Победы и Гагарина. Всего в городе разместили 53 баннера, посвященных предстоящему чемпионату мира по футболу. Символикой мундиаля …
|
29 декабря 2016, 02:30
|
В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк
|
25 сентября 2016, 07:24
|
Волк не успел покусать зрителей тольяттинского цирка
|
7 ноября 2013, 04:39
|
В тольяттинском цирке на зрителей напал волк
|
5 ноября 2013, 01:54