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Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля
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19 июля 2017, 03:01
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Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей
В настоящее время, по самым последним оценкам, задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 1,34 триллиона рублей. И лишь половина из этой суммы - долги жильцов, то есть физических лиц.
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19 июля 2017, 02:16
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У самарцев хотят забрать 200 миллионов рублей в Фонд капремонта
В Самарской области региональный Фонд капремонта начал предъявлять иски злостным неплательщикам. Претензии на общую сумму более 115 миллионов рублей предъявлены 16 000 должников. 365 исков предназначены юридическим лицам, вместе с ними сумма долга достигает 200 миллионов рублей.
Те, кто получат под роспись …
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19 июля 2017, 01:59
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Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком
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18 июля 2017, 03:37
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Где искать пропавшие миллионы?
По статистике регионального министерства ЖКХ, из почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов в Самаре каждый третий обслуживается товариществом собственников жилья. По оценкам экспертов, в перспективе их число будет уменьшаться. Активистов, которые при минимальной оплате несли большую нагрузку по работе в …
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18 июля 2017, 10:30
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Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018
Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.
г. …
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21 июня 2017, 07:14
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С 20 тысяч самарцев через суд хотят взыскать деньги в областной Фонд капремонта
Самарский Фонд капитального ремонта направил 20 тысяч исков в суд в отношении неплательщиков. Организация заявила о значительном усилении претензионно-исковой работы в отношении должников. Взыскание задолженности осуществляется в упрощенном порядке, путем подачи заявления о выдаче судебного приказа. Юристы направляют в суд …
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8 июня 2017, 01:00
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Средняя зарплата сотрудника самарского фонда капитального ремонта составляет 69 тысяч рублей
Самарская область заняла второе место по России в рейтинге заработных плат региональных операторов капремонта, сообщает Общероссийский народный фронт.
По данным организации, в 2014 году средняя зарплата сотрудника самарского фонда составляла 69 тысяч рублей в месяц, что почти в 2,5 раза больше среднего …
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26 апреля 2016, 02:21