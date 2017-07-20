  • Новости
    \/news
    /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
  • Видео
    \/video
    /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
  • Передачи
    \/programs
    /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
  • Онлайн
    \/online
    /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
  • Партнеры
    \/air
    /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
  • Блоги
    \/blogs
    /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
  • О компании
    \/about
    /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Контакты
      \/contacts
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • История развития
      \/about\/history
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Награды
      \/about\/award
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
  • Реклама
    \/advert
    /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/v-samarskoy-kvartire-nachalsya-dozhd-zhitelnica-peredaet-privet-fondu-kapremonta/20072017-0908
10
28
32
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля

Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля

Горячую воду в дома самарцев, где ее отключили несколько недель назад из-за ремонта тепломагистрали, обещают вернуть до 21 июля. После этого работы по восстановлению труб продолжатся, но жилых домов они касаться уже больше не будут.
19 июля 2017, 03:01
Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей

Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей

В настоящее время, по самым последним оценкам, задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 1,34 триллиона рублей. И лишь половина из этой суммы - долги жильцов, то есть физических лиц.
Среди них преобладают или люди состоятельные, или "асоциальные категории", отмечает министр строительства 

19 июля 2017, 02:16
У самарцев хотят забрать 200 миллионов рублей в Фонд капремонта

У самарцев хотят забрать 200 миллионов рублей в Фонд капремонта

В Самарской области региональный Фонд капремонта начал предъявлять иски злостным неплательщикам. Претензии на общую сумму более 115 миллионов рублей предъявлены 16 000 должников. 365 исков предназначены юридическим лицам, вместе с ними сумма долга достигает 200 миллионов рублей.

Те, кто получат под роспись 

19 июля 2017, 01:59
Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Во вторник, 18 июля, очевидцы сообщили о коммунальной аварии, произошедшей в Самаре в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

«Прорвало трубу, залило дорогу, двор кипятком», - написал автор сообщения.
18 июля 2017, 03:37
Где искать пропавшие миллионы?

Где искать пропавшие миллионы?

По статистике регионального министерства ЖКХ, из почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов в Самаре каждый третий обслуживается товариществом собственников жилья. По оценкам экспертов, в перспективе их число будет уменьшаться. Активистов, которые при минимальной оплате несли большую нагрузку по работе в 

18 июля 2017, 10:30
Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.

г. 
21 июня 2017, 07:14
С 20 тысяч самарцев через суд хотят взыскать деньги в областной Фонд капремонта

С 20 тысяч самарцев через суд хотят взыскать деньги в областной Фонд капремонта

Самарский Фонд капитального ремонта направил 20 тысяч исков в суд в отношении неплательщиков. Организация заявила о значительном усилении претензионно-исковой работы в отношении должников. Взыскание задолженности осуществляется в упрощенном порядке, путем подачи заявления о выдаче судебного приказа. Юристы направляют в суд 
8 июня 2017, 01:00
Средняя зарплата сотрудника самарского фонда капитального ремонта составляет 69 тысяч рублей

Средняя зарплата сотрудника самарского фонда капитального ремонта составляет 69 тысяч рублей

Самарская область заняла второе место по России в рейтинге заработных плат региональных операторов капремонта, сообщает Общероссийский народный фронт.

По данным организации, в 2014 году средняя зарплата сотрудника самарского фонда составляла 69 тысяч рублей в месяц, что почти в 2,5 раза больше среднего 

26 апреля 2016, 02:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна