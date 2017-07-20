В Самарской области региональный Фонд капремонта начал предъявлять иски злостным неплательщикам. Претензии на общую сумму более 115 миллионов рублей предъявлены 16 000 должников. 365 исков предназначены юридическим лицам, вместе с ними сумма долга достигает 200 миллионов рублей.

Те, кто получат под роспись …