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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли
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14 марта 2017, 06:39
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В блогах: что осталось от самарского хлебозавода № 9
Блогер Евгений Синюков рассказал, что в Самаре начали разрушать последнее оставшееся здание на территории бывшего Куйбышевского/Самарского хлебозавода № 9. "Уникального предприятия, делавшего по-настоящему вкусный хлеб и дававшего большое количество рабочих мест жителям нашего города, больше нет. Здесь, видимо, будет …
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14 марта 2017, 06:32
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Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото
Крупный пожар произошел в воскресенье, 12 марта, на территории тольяттинского комбината «КуйбышевАзот». Сообщение о возгорании в Центральном районе Автограда поступило на пульт дежурного МЧС около 11 часов утра. Как выяснилось, огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и …
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13 марта 2017, 12:16
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В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше
Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что …
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13 марта 2017, 09:59
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Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти
В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент …
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10 марта 2017, 03:55
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В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото
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10 марта 2017, 11:51
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В Самару не пустили 128 саратовских овец
Саратовские полицейские недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили. По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.
«Реализация и …
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6 марта 2017, 04:39
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Ученые доказали реальность мифических существ на Земле
Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что смогли доказать существование ряда мифических существ. Как говорят исследователи из Вашингтона, примерно 12 тысяч лет назад нашу планету населяли хоббиты. Скелеты доисторических жителей ростом менее одного метра были найдены в индонезийских пещерах.
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6 марта 2017, 08:36
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В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак
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1 марта 2017, 05:23
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В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины
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1 марта 2017, 10:37
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В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)
Убедительно рекомендуем впечатлительным пользователям не читать это сообщение.
Сегодня, 13 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель совершает жестокий наезд на собаку. Как пишут «Самарские водители», владелицей Пежо оказалась Камила С., которая является председателем правления …
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13 февраля 2017, 10:56
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В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки
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10 февраля 2017, 03:38
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«Самарская лука» не смогла закрыть пристань
Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории …
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2 февраля 2017, 11:11
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«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»
Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в …
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23 января 2017, 12:18
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В Самаре ищут протез для одноногого орла
Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
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23 ноября 2016, 02:53