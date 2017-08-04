Роскомнадзор официально закрыл реестр блогеров, который был запущен 1 августа 2014 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Его отменили в связи с законом о запрете VPN для обхода блокировок. Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание на то, что пользователи …