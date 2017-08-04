Управление Роскомнадзора по Самарской области сняло с регистрационного учета 11 средств массовой информации: газет, журналов и интернет-сайтов.
Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, такое решение принято «на основании вступивших в законную силу судебных постановлений».
В списке ликвидированных СМИ: газеты «Самарское время», «Панорама недели» и «Незнакомка»; журналы «Святые места в Самарской области», «Теленеделя - коллекция. Самара», «Вера» Самарской духовной семинарии, «Вестник Поволжского клуба качества»; телепрограмма «ТВ Эксперт»; сайты «МамкиПапки.ru о главных ценностях жизни», «Наше время - Самара» и «Время - инфо».
Кроме того, из реестра действующих СМИ, по решению учредителей, исключены журнал «За строительные кадры» (СГАСУ) и газета «Постскриптум. Тольятти».
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