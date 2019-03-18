21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС … В четверг, 21 марта, в Самаре включат электросирены и сиренно-речевые установки на крышах жилых и административных зданий. Сделать это планируется с 10:00 до 10:05 по местному времени. Как сообщили в самарской мэрии, на этот день запланировали проверку региональной автоматизированной системы