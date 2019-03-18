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В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией
В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет общественная акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию пятилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Каждый желающий может написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом …
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18 марта 2019, 04:50
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21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС
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18 марта 2019, 05:41
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В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши
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18 марта 2019, 04:58
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Подробности страшной аварии на Южном шоссе
Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла накануне, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары. Напомним, что столкновение случилось утром, в 08:30. 63-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ 21144 по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. …
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18 марта 2019, 04:11
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В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек
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18 марта 2019, 02:47
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В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки
Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки.
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18 марта 2019, 01:34
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Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли
Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина …
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18 марта 2019, 11:58
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В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед
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15 марта 2019, 04:33
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Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси
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14 марта 2019, 08:47
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В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево
В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот …
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14 марта 2019, 01:29
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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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