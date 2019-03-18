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В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет общественная акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию пятилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Каждый желающий может написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом 
18 марта 2019, 04:50
21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

В четверг, 21 марта, в Самаре включат электросирены и сиренно-речевые установки на крышах жилых и административных зданий. Сделать это планируется с 10:00 до 10:05 по местному времени. Как сообщили в самарской мэрии, на этот день запланировали проверку региональной автоматизированной системы 
18 марта 2019, 05:41
В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В понедельник, 18 марта, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе областной столицы случилось ЧП: на пожилого человека сошла лавина снега с крыши многоквартирного дома № 154 на улице Серноводской. По словам очевидца в соцсетях, пострадавший шел выбросить мусор, когда попал 
18 марта 2019, 04:58
Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла накануне, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары. Напомним, что столкновение случилось утром, в 08:30. 63-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ 21144 по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. 
18 марта 2019, 04:11
В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В понедельник, 18 марта, оперативные службы выезжали в Советский район областной столицы. В 13:48 в школе № 76 на улице Мориса Тореза сработала пожарная сигнализация, на место отправились 54 человека, которые использовали 14 единиц техники. Как сообщили в ГУ МЧС 
18 марта 2019, 02:47
В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки. 

«№47 подрезает на кольце парка имени Гагарина так, 
18 марта 2019, 01:34
Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина 
18 марта 2019, 11:58
В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В четверг, 14 марта, в Новокуйбышевске спасатели доставили на берег молодого человека, который провалился под лед. Ранее взрослый мужчина и 19-летний парень отправились порыбачить на реку Кривуша. Но из-за потепления лед на реке стал неоднородным и тонким, парень провалился. Мужчина, 
15 марта 2019, 04:33
Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

В четверг вечером, 14 марта, в одной из самарских квартир случилось ЧП. В 18:15 стало известно о воспламенении газовоздушной смеси при приготовлении пищи в одной из квартир дома № 121 по Московскому шоссе. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской 
14 марта 2019, 08:47
В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот 
14 марта 2019, 01:29
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В среду, 6 марта, в селе Рождествено Волжского района случилось ЧП — не выдержала тяжести снега и обвалилась крыша двухэтажного жилого дома. Как пишут в соцсетях местные жители, это случилось в доме № 7 по улице Шоссейной. На фотосникамх очевидцев 
6 марта 2019, 11:50
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