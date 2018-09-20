Самарец готов продать мяч с автографом Роналду за 100 тысяч рублей Житель областной столицы разместил на известном сайте объявлений необычный лот - он продает мяч с автографом самого Роналду и символикой ЧМ-2018. Владелец сувенира просит за него 100 тысяч рублей. Напомним, что Криштиану Роналду прилетал в Самару на матч 1/8 финала …