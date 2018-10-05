В Самаре к отоплению подключены более 2000 домов Сейчас в Самаре отопление подали в 2003 многоквартирных дома, что составляет 19,5% от всего жилого фонда. В целом теплоснабжением будут охвачены 10260 жилых зданий. Кроме того, заметно потеплело в четверти от всех объектов здравоохранения - 72 из 288. Тепло подается …