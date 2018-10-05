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В Самаре дали отопление в 85% школ, больниц и детских садов

В Самаре дали отопление в 85% школ, больниц и детских садов

В областной столице продолжается подлючение жилых домов и других зданий к отоплению. По данным горадминистрации, работы ведутся круглые сутки. На 10:00 четверга, 4 октября, батареи нагрелись уже в 5334 многоквартирных домах, а вечером тепло пришло в 6264 дома (то есть 
5 октября 2018, 10:06
В Самаре к отоплению подключены более 2000 домов

В Самаре к отоплению подключены более 2000 домов

Сейчас в Самаре отопление подали в 2003 многоквартирных дома, что составляет 19,5% от всего жилого фонда. В целом теплоснабжением будут охвачены 10260 жилых зданий. Кроме того, заметно потеплело в четверти от всех объектов здравоохранения - 72 из 288. Тепло подается 
3 октября 2018, 08:30
Стало известно, когда в Самаре включат отопление

Стало известно, когда в Самаре включат отопление

Выбрана предварительная дата, когда стартует отопительный сезон в Самаре. По словам заместителя главы областной столицы Владимира Василенко, запуск отопительного сезона запланирован на 1 октября. Когда самарцы поинтересовались, почему бы не наладить подачу отопления в дома уже сейчас, когда значительно 
26 сентября 2018, 09:08
В Самарской области уже начался отопительный сезон

В Самарской области уже начался отопительный сезон

В Самарской области стартовал отопительный сезон: первыми тепло в дома получили жители Похвистневского района. Напомним, что по постановлению правительства России, подключать отопление нужно после пяти дней, в течение которых средняя температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла. По 
26 сентября 2018, 09:09
Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Житель Сызрани из четвертого микрорайона Монгоры попросил жильцов домов № 28, 30, 32, 34 и 36 по улице Звездной побеседовать со своими детьми. Он рассказал, что является одним из владельцев гаражей, расположенных между домами № 20 и № 32 по 
19 сентября 2018, 09:37
В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

Один из жителей Сызрани пытается найти покупателей на редкий экспонат - подлинный дирхем булгар XIII века. Коллекционер написал в своем объявлении, что монета в родной золотой патине. Стоимость нумизматической редкости оценивается в 1,2 млн рублей.

Этот же человек продает 
13 сентября 2018, 09:55
Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о ходе выборов в регионе. Обо всем, что сейчас происходит на участках, вы узнаете из нашего эксклюзивного интервью.
9 сентября 2018, 03:23
Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Игроков самарских «Крыльев Советов» Виталия Денисова  и Паула-Виорела Антона вызвали в национальные сборные Узбекистана и Румынии. Денисов  будет выступать вместе со своей командой на  финальном турнире  Кубка Азии. Во время подготовки к  спортивному событию,  6 и 11  сентября,  сборная Узбекистана 
30 августа 2018, 11:54
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