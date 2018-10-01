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Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках
Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября …
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1 октября 2018, 09:14
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В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей
В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным …
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1 октября 2018, 07:46
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В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили "по конфетке: с изюмом, орехами и карамелью"
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВК" поведали, что на прошедшей неделе в честь Дня машиностроителя работникам цехов автозавода подарили "по целой конфетке: с изюмом, орехами и карамелью". Супер-пупер-презенты раздали прямо в столовой.
"С профессиональным праздником! Не отказывайте себе …
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1 октября 2018, 07:20
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В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»
В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, …
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1 октября 2018, 05:41
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В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»
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1 октября 2018, 05:25
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Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток
Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.
Учения …
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11 сентября 2018, 01:55
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Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии
Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.
Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.
Помимо теории, участники …
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20 августа 2018, 01:10
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Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре
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3 мая 2018, 11:59
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Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области
В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.
Учения проходили в условиях максимально …
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2 апреля 2018, 06:09