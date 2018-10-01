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Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября 
1 октября 2018, 09:14
В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным 
1 октября 2018, 07:46
В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили

В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили "по конфетке: с изюмом, орехами и карамелью"

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВК" поведали, что на прошедшей неделе в честь Дня машиностроителя работникам цехов автозавода подарили "по целой конфетке: с изюмом, орехами и карамелью". Супер-пупер-презенты раздали прямо в столовой.

"С профессиональным праздником! Не отказывайте себе 
1 октября 2018, 07:20
В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, 
1 октября 2018, 05:41
В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В воскресенье утром, 30 сентября, в Самаре произошла авария с жертвами на берегу реки Самара под Южным мостом. 27-летний парень погиб под колесами собственной «Лады Приоры». Машина была припаркована на берегу реки за доками и поехала на владельца из-за неисправности 
1 октября 2018, 05:25
Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.

Учения 
11 сентября 2018, 01:55
Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.

Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.

Помимо теории, участники 

20 августа 2018, 01:10
Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Утром 3 мая сигнал тревоги сработал в самарском торговом центре «МегаСити». Сразу после этого на улицу были выведены все посетители и персонал молла.

Как выяснилось, реальных поводов для паники не было. Сотрудники регионального управления МЧС провели учения, в рамках 
3 мая 2018, 11:59
Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.

Учения проходили в условиях максимально 

2 апреля 2018, 06:09
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