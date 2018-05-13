В Самаре в заброшенном доме на Кирова нашли мертвым пропавшего молодожена Как передает Прогород со ссылкой на областной следственный комитет, возможной причиной смерти парня мог стать суицид. Предсмертной записки при нем обнаружено не … 21 ноября в Самаре в заброшенном доме №155 по проспекту Кирова был найдено тело 23-летнего Ярослава Ч.со ссылкой на областной следственный комитет, возможной причиной смерти парня мог стать суицид. Предсмертной записки при нем обнаружено не