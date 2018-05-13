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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Материалы по теме:

69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

Несчастный случай произошел 9 марта в селе Приволжье Самарской области. Там заживо сгорел 69-летний пенсионер.

Трагедия произошла из-за грубейшего нарушения техники безопасности самим пострадавшим. Мужчина сливал бензин из мотоблока в канистру, и при этом курил сигарету. В какой-то момент 
12 марта 2018, 03:30
В Самарской области погиб электрик, которому на голову упал изолятор

В Самарской области погиб электрик, которому на голову упал изолятор

В Самарской области завершили расследование несчастного случая со смертельным исходом, передает региональный Минтруда.
 
По информации ведомства, трагедия произошла 14 декабря 2017 года в одной из дирекций капремонта, которая занимается реконструкцией объектов электрификации и электроснабжения.
 
Во время работ по 
10 февраля 2018, 12:52
Трагедия в Тольятти: на химзаводе аппаратчика затянуло на вал привода питателя

Трагедия в Тольятти: на химзаводе аппаратчика затянуло на вал привода питателя

Вчера, 3 февраля, вечером в Тольятти на производстве произошел несчастный случай со смертельным исходом. Инцидент зафиксировали вечером на одном из химических предприятий Автограда, передает tolyatty.ru со ссылкой на областной Минтруд. «В отделении дозирования при уборке вокруг питателя аппаратчика дозирования 
4 февраля 2018, 05:47
Еще один ужастик: В Самаре в морозилке нашли тело недоношенного младенца

Еще один ужастик: В Самаре в морозилке нашли тело недоношенного младенца

В Самаре произошла еще одна шокирующая история с младенцем. На Рождество, 7 января, в частном доме на улице Морфлотской нашли мертвого недоношенного младенца. Его тело положили … в морозильное отделении холодильника, передает «Комсомольская правда в Самаре».
 
Труп новорожденного 
14 января 2018, 03:09
В Самаре скоропостижно скончался сотрудник территориального следственного отдела

В Самаре скоропостижно скончался сотрудник территориального следственного отдела

Вчера, 5 января, скоропостижно скончался замруководителя Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области Владислав Загуменнов. Капитан юстиции скончался на 44-м году жизни, сообщает областной следственный комитет.

В органах следствия Загуменнов проходил службу с 2010 года. 
6 января 2018, 05:21
В Самаре в заброшенном доме на Кирова нашли мертвым пропавшего молодожена

В Самаре в заброшенном доме на Кирова нашли мертвым пропавшего молодожена

21 ноября в Самаре в заброшенном доме №155 по проспекту Кирова был найдено тело 23-летнего Ярослава Ч. Как передает Прогород со ссылкой на областной следственный комитет, возможной причиной смерти парня мог стать суицид. Предсмертной записки при нем обнаружено не 
22 ноября 2017, 09:59
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом

Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.
 
Как сообщает сегодня Cледственный Комитет 
3 октября 2017, 10:53
В Пестравском районе ранили на охоте замглавы областного правительства

В Пестравском районе ранили на охоте замглавы областного правительства

Зампредседателя правительства Самарской области Юрий Иванов был ранен на охоте, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"Юрий Иванов и полицейский были ранены на охоте. Обстоятельства происшествия выясняются", — рассказал собеседник агентства.

По данным 
30 октября 2016, 03:28
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