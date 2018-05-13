В райцентре Челно-Вершины Самарской области произошла трагедия. В выгребной яме, во дворе одного из частных домов, нашли тело 3-летнего мальчика.
«Ребенок не подавал признаков жизни, когда его обнаружили», - говорится в сообщении областного следственного комитета.
По предварительной версии следователей, малыш утонул в результате несчастного случая. В настоящее время специалисты ведомства устанавливают все детали происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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