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В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4
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10 октября 2018, 02:44
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В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода
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10 октября 2018, 01:14
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В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом
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10 октября 2018, 12:18
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Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации
После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой …
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10 октября 2018, 11:56
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На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости
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8 августа 2018, 11:33
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В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения
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30 июля 2018, 10:23
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В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку
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9 июня 2018, 10:06
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Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти
Вчера, 1 июня, около 12 часов дня, в одном из детсадов Автозаводского района Тольятти, по предварительной информации, сразу 15 детей 3-3,5 лет проглотили гелевые шарики Orbeez. Предположительно, один из малышей принес их с собой и «угостил» своих друзей, передает …
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2 июня 2018, 02:17