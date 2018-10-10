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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В ближайшие дни в Самарской области заметно похолодает. В течение рабочей недели, в основном, по ночам в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Погода кардинально не изменится, но уже к концу рабочей недели воздушная масса начнет поступать с северных широт, 
10 октября 2018, 02:44
В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В среду, 10 октября, в Самаре срочно перекрыли улицу Ново-Садовую на отрезке от Полевой до Первомайской. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, над бывшим котлованом метрополитена обнаружена горячая вода. Принято решение о закрытии данного отрезка магистрали в направлении из города 
10 октября 2018, 01:14
В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

С начала этого года в 152 квартирах в Самаре была отключена канализация. Эта мера применяется коммунальщиками по отношению к злостным неплательщикам. Долги жителей этих помещений составили 2,8 млн рублей. 
 
- Кстати, даже само уведомление о тампонировании – один из способов борьбы 
10 октября 2018, 12:18
Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации

Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации

После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой 
10 октября 2018, 11:56
На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе. Выяснение причин ЧП займет 30 дней.

По словам одной из потерпевших, в прошлые выходные она отдыхала с семьей на турбазе в Кинеле. Здесь ее компания отмечала свадьбу молодой 
8 августа 2018, 11:33
В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения

В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения

Итальянские активисты требуют в срочном порядке ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Поводом для этого стало отравление овчарки по кличке Каос. Она прославилась на всю страну благодаря тому, что помогала спасать людей после землетрясения в окрестностях города Аматриче. Ее 
30 июля 2018, 10:23
В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

Жестокое убийство произошло в ночь на 8 июня в Самаре. В одну из больниц доставили 85-летнюю женщину. У нее диагностировали тяжелое отравление. Медики сделали все для спасения пенсионерки, но попытки не принесли результатов. Пациентка скончалась.

Как выяснилось, в гибели 
9 июня 2018, 10:06
Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти

Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти

Вчера, 1 июня, около 12 часов дня, в одном из детсадов Автозаводского района Тольятти, по предварительной информации, сразу 15 детей 3-3,5 лет проглотили гелевые шарики Orbeez. Предположительно, один из малышей принес их с собой и «угостил» своих друзей, передает 
2 июня 2018, 02:17
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