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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»

В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»

В Автограде для наблюдения за лесными массивами и городскими территориями будут использовать «Дрон-патрульный». Прибор будет выявлять несанкционированные свалки, лесные пожары и проверять ситуацию на полигонах хранения твердых бытовых отходов. Сейчас уже проведено два испытания, в том числе полеты над лесом 
3 октября 2018, 02:15
На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.

Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на 
3 октября 2018, 01:45
В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, 
3 октября 2018, 12:35
В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». 
3 октября 2018, 10:46
В Сызрани случился пожар у мужского монастыря

В Сызрани случился пожар у мужского монастыря

Сегодня, 29 сентября, около 8 часов утра, в центре Сызрани случился огонь. Как передает «Маленькая Сызрань», вызов на пульт дежурного диспетчера поступил из Свято-Вознесенского мужского монастыря. На территории религиозного учреждения загорелся мусор. На место пожара уже через 30 минут 
29 сентября 2018, 03:15
В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский смог помочь местному жителю во время ЧП: спас человека, который спокойно спал в горящей квартире. Участковый отдела полиции № 1 УМВД России по городу Самаре Билухаж Абубакиров шел по улице, когда увидел, что с балкона дома № 
28 сентября 2018, 04:50
В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого

Поздно вечером в среду, 26 сентября, поступил сигнал о пожаре на улице Высоцкого в областной столице. В 21:34 на место происшествия выехали 58 пожарных, которые использовали 18 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выяснилось, что в одной из 
27 сентября 2018, 09:03
Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки

Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки

В среду ночью, 26 сентября, произошел крупный пожар в селе Усолье Шигонского района. Сигнал о возгорании на улице Набережной поступил дежурному в 0:35. На место событий выехали 6 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Оказалось, что горит частный 
26 сентября 2018, 10:49
Ночью в Самаре сгорели торговые павильоны на Георгия Димитрова

Ночью в Самаре сгорели торговые павильоны на Георгия Димитрова

В среду ночью, 5 сентября в Кировском районе Самары вспыхнули торговые павильоны на улице Георгия Димитрова. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 03:30. На место событий  отправились 10 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Оказалось, что 
5 сентября 2018, 09:45
Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных

Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных

В четверг рано утром, 23 августа, был большой пожар на проспекте Кирова в Самаре. В 05:54 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях рассказали, что горит заброшенное здание. На место происшествия отправились 59 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 16 единиц 
23 августа 2018, 09:21
30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.

Как сообщили в региональном ГУ 
20 августа 2018, 08:06
Самарцев предупредили об усилении ветра

Самарцев предупредили об усилении ветра

Жителей Самарской области предупреждают о возможном усилении ветра с 19:00 четверга 16 августа до вечера пятницы, 17 августа. В эти два дня обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами 
16 августа 2018, 04:21
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