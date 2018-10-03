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В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»
В Автограде для наблюдения за лесными массивами и городскими территориями будут использовать «Дрон-патрульный». Прибор будет выявлять несанкционированные свалки, лесные пожары и проверять ситуацию на полигонах хранения твердых бытовых отходов. Сейчас уже проведено два испытания, в том числе полеты над лесом …
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3 октября 2018, 02:15
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На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки
В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.
Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на …
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3 октября 2018, 01:45
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В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге
В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, …
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3 октября 2018, 12:35
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В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»
Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». …
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3 октября 2018, 10:46
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В Сызрани случился пожар у мужского монастыря
Сегодня, 29 сентября, около 8 часов утра, в центре Сызрани случился огонь. Как передает «Маленькая Сызрань», вызов на пульт дежурного диспетчера поступил из Свято-Вознесенского мужского монастыря. На территории религиозного учреждения загорелся мусор. На место пожара уже через 30 минут …
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29 сентября 2018, 03:15
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В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя
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28 сентября 2018, 04:50
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В Самаре 58 пожарных тушили квартиру на улице Высоцкого
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27 сентября 2018, 09:03
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Ночной пожар: в Шигонском районе тушили частный дом и постройки
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26 сентября 2018, 10:49
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Ночью в Самаре сгорели торговые павильоны на Георгия Димитрова
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5 сентября 2018, 09:45
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Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных
В четверг рано утром, 23 августа, был большой пожар на проспекте Кирова в Самаре. В 05:54 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях рассказали, что горит заброшенное здание. На место происшествия отправились 59 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 16 единиц …
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23 августа 2018, 09:21
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30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани
В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.
Как сообщили в региональном ГУ …
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20 августа 2018, 08:06
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Самарцев предупредили об усилении ветра
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16 августа 2018, 04:21