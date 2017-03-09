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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 марта 2017г 
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В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей

В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей

Население и предприятия Самары только за услуги водоснабжения и водоотведения должны поставщикам коммунальных ресурсов на конец января 1 миллиард 111 миллионов рублей. В Куйбышевском районе столицы губернии есть граждане, личный долг которых сопоставим с  задолженностями целых ТСЖ. Ресурсоснабжающие организации вынуждены 

9 февраля 2017, 02:53
В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

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В частности взносы 

10 января 2017, 09:47
Одна из самарских управляющих компаний начала рассылать квитанции ЖКХ с учетом балконов и лоджий

Одна из самарских управляющих компаний начала рассылать квитанции ЖКХ с учетом балконов и лоджий

Коммунальный скандал в Самаре. Одна из городских управляющих компаний начала рассылать квитанции об оплате услуг ЖКХ с учетом балконов и лоджий.
По Жилищному кодексу они не входят в жилую площадь, зато учитываются нормативами Росреестра. Самарцы, ставшие заложниками правовой коллизии, вступили 

15 декабря 2016, 04:09
Несколько тольяттинских школ не могут оплатить счета за коммуналку

Несколько тольяттинских школ не могут оплатить счета за коммуналку

Не хватает внутрибюджетных средств. Из-за этого в учреждениях отключают горячую воду, сообщил один из депутатов губернской думы на заседании парламентского комитета по образованию и науке. Чтобы изучить ситуацию и разрешить проблему, планируется создать межведомственную рабочую группу, куда войдут и народные 

18 октября 2016, 05:28
Коммунальные службы обяжут граждан платить за вывоз мусора с 2017 года

Коммунальные службы обяжут граждан платить за вывоз мусора с 2017 года

В 2017 году в квитанциях россиян появится новая строка - плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас эти расходы включены в графу "содержание и ремонт жилого помещения".

Платеж не номинируется, рассчитывается управляющими компаниями по их усмотрению и в среднем 

29 сентября 2016, 05:16
Компании ЖКХ в Самарской области задолжали за электроэнергию 1 млрд 200 млн рублей

Компании ЖКХ в Самарской области задолжали за электроэнергию 1 млрд 200 млн рублей

Задолженность компаний ЖКХ Самарской области за потребленную электроэнергию по данным на 1 января 2015 года составила 1 млрд 273 млн рублей, сообщает «Самараэнерго». На 1 января прошлого года долг коммунальщиков  перед энергетиками равнялся 847 млн рублей. Таким образом, сумма задолженности 

3 февраля 2015, 12:22
Самарские УК и ТСЖ задолжали

Самарские УК и ТСЖ задолжали "ВоТГК" и "ПТС" 2 млрд 300 млн рублей

По состоянию на 1 июня долг самарских управляющих компаний и ТСЖ теплоснабжающим предприятиям "Волжской ТГК" и "ПТС" превысил 2 млрд 300 млн рублей, сообщает сайт "ВоТГК". В списке крупнейших должников значатся "ЖКС" (с долгом более 300 млн рублей), «Альтернатива» (50 

4 июня 2014, 12:15
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