Деньги из бюджета перечисляются гражданам только по факту оплаты ЖКУ. Если есть долги, то после их погашения. Большинство звонков и обращений жителей на горячую линию связаны именно с этим видом выплат. По итогам февраля их получили 337 тысяч человек. Задержки были связаны с неполнотой данных от поставщиков коммунальных услуг. Сейчас этот вопрос решен и те, кто не получил компенсацию получат деньги с учетом сумм за январь, февраль и март.
С 1 марта ежемесячные выплаты в сумме от 621 рубля до 1119 будут получать неработающие областные и федеральные ветераны труда, пенсия которых ниже 19,5 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос по работающим пенсионерам, доход которых ниже 19, 5 тысяч рублей. Возможно для них предусмотрят доплаты.
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