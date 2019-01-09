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Материалы по теме:

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

В Самарской области морозы продержатся до пятницы, 11 января. По прогнозу синоптиков, на погоду будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая морозная погода со слабым ветром, в отдельных районах по ночам будет до -28 градусов. 
 
В ночи на четверг и 
9 января 2019, 06:03
Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая

Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая

В среду, 9 января, в самарском аэропорту «Курумоч» совершил экстренную посадку Boeing-737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в наш город. К концу полета, в 13:50 по местному времени стало известно о проблеме с закрылками у воздушного судна, по предварительным данным, 
9 января 2019, 04:51
У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Известно, что Елена 
9 января 2019, 04:39
В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку 
9 января 2019, 04:14
Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

В Самаре ищут водителя, который сбил ребенка и уехал. В полицию обратились сотрудники одной из больниц, которые рассказали, что к ним обратился девятилетний мальчик с различными ушибами на голове и теле. Оказалось, что 26 декабря в 13:00 неустановленный автомобиль во 
29 декабря 2018, 01:12
В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе

В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе

В четверг, 27 декабря, в дорожной аварии в Тольятти пострадали двое маленьких детей. По данным полиции, 32-летняя женщина во время снегопада двигалась на Citroen С4 по жилой зоне. По пути она столкнулась с Lada Kalina с 33-летней автоледи за рулем, 
28 декабря 2018, 10:27
В Тольятти «девятка» сбила 15-летнего подростка на «зебре»

В Тольятти «девятка» сбила 15-летнего подростка на «зебре»

В четверг вечером, 26 декабря, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 20:40 41-летний водитель ехал на легковушке ВАЗ 2109 по улице Автостроителей. В районе дома № 27 он сбил 15-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому 
28 декабря 2018, 09:37
В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все 
26 декабря 2018, 01:02
Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Во вторник, 18 декабря, в Самаре стартовал прием обращений о зачислении детей в первые классы гимназий и лицеев. Электронный сервис начал работу, система функционировала без сбоев, в штатном режиме.

- На 9:04 было зарегистрировано 1135 заявлений, - сообщили в 
18 декабря 2018, 04:43
Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»

Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»

Россия занимает первое место в мире по количеству времени, которое дети тратят на домашние задания: более 10 часов в неделю. Для сравнения: в странах, идущих в рейтинге на 2-3-м местах, дети учат уроки около 6 часов, следует из отчета международных 
6 декабря 2018, 08:06
Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа

Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа

Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным 

3 декабря 2018, 05:46
В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он 
30 ноября 2018, 10:58
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