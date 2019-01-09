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Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы
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9 января 2019, 06:03
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Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая
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9 января 2019, 04:51
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У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель
На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
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9 января 2019, 04:39
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В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека
Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку …
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9 января 2019, 04:14
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Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»
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29 декабря 2018, 01:12
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В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе
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28 декабря 2018, 10:27
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В Тольятти «девятка» сбила 15-летнего подростка на «зебре»
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28 декабря 2018, 09:37
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В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С
В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все …
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26 декабря 2018, 01:02
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Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут
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18 декабря 2018, 04:43
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Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»
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6 декабря 2018, 08:06
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Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа
Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным …
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3 декабря 2018, 05:46
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В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills
В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он …
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30 ноября 2018, 10:58