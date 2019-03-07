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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем 
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В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал

В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал

На улице Братьев Коростелевых прямо посреди проезжей части образовался провал. По словам очевидцев, асфальт ушел под землю на участке улицы Братьев Коростелевых от Рабочей до Вилоновской. Провал обозначили: с одной стороны автомобилистов о нем предупреждает ярко-желтый мусорный контейнер, а с 
7 марта 2019, 01:56
«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

Одна из жительниц областной столицы сообщила в социальных сетях, что в квартире дома №45 по улице Калинина обвалился потолок. Ее сын, пятилетний мальчик, не пострадал только за счет везения. 
 
«Мальчик 5 лет чудом уцелел. В ПЖРТ 11 отказались устранять течь крыши. 
7 марта 2019, 12:53
Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассказали о причинах падения башенного крана на стройплощадке на проспекте Карла Маркса. Напомним, что ЧП случилось 24 октября прошлого года. Строительный башенный кран упал на стройплощадку и пустырь неподалеку, задел две 
7 марта 2019, 11:43
Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

План по вводу жилья в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году застройщики должны сдать там 1,986 млн.  кв. м площадей, то уже в 2024-м должно быть введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. А всего за 5 лет в 

1 марта 2019, 12:37
Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего 
25 февраля 2019, 07:17
В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной 
25 февраля 2019, 10:01
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

За 2018 год стоимость вторичного жилья в Самаре выросла на 4%. За январь 2019 года цены подскочили ещё на 1%. Почему растут цены и стоит ли покупать новое жильё зимой? На 
20 февраля 2019, 03:00
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в десятку регионов России по доступности жилья на вторичном рынке. В 2018 году средняя стоимость квадратного метра в 63-м регионе увеличилась на пол процента - до 38 тысяч 700 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен. К 
8 февраля 2019, 10:22
Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках. Госдума одобрила в третьем чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Согласно документу, с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны 
20 декабря 2018, 10:21
Самара может столкнуться с дефицитом жилья

Самара может столкнуться с дефицитом жилья

Уже в этом году покупатели квартир в Самаре могут столкнуться с дефицитом жилья в новостройках. При этом цены на такую недвижимость начинают расти. Аналогичные процессы наблюдаются и в ряде других регионов страны, в том числе и в Москве. Почему это 

21 февраля 2018, 02:26
Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее

Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее

Жилье в новостройках становится все более доступным. В июне средняя удельная цена одного квадратного метра в новом доме составляет 48 тысяч 145 рублей, сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки по результатам проведенного мониторинга рынка недвижимости.
Стоимость с мая снизилась 

13 июля 2017, 12:08
В Самаре новостройки подешевели на 1,5%

В Самаре новостройки подешевели на 1,5%

Эксперты отмечают снижение цен на новостройки. Квартиры в этом сегменте за лето подешевели на 1,5%, в то время как на рынке «вторички» все стабильно, констатируют аналитики портала N1.

Больше всего цены снизились на новые однокомнатные квартиры в Самарском и Красноглинском районах, 

20 сентября 2016, 10:17
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