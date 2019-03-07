По подсчетам специалистов, до 80 % квартир в новостройках в Самарской области продается в ипотеку. При этом, если 2018 год поставил рекорд по объему таких сделок, то за первые месяцы 2019 года наблюдается существенный спад. Причина - высокие ипотечные ставки у банков и уменьшение программ субсидирования со стороны застройщиков, рассказала финансовый директор строительной компании Юлия Кулагина. Сюжет об ожиданиях игроков рынка и перспективах ипотеки смотрите в вечерних новостях на канале «ТЕРРА — РЕН ТВ».
|
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов
К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем …
|
7 марта 2019, 02:22
|
В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал
|
7 марта 2019, 01:56
|
«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок
|
7 марта 2019, 12:53
|
Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре
|
7 марта 2019, 11:43
|
Застройщикам нарисовали план
|
1 марта 2019, 05:07
|
В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья
|
1 марта 2019, 12:37
|
Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области
Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего …
|
25 февраля 2019, 07:17
|
В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот
В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной …
|
25 февраля 2019, 10:01
|
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов
|
20 февраля 2019, 03:00
|
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»
|
8 февраля 2019, 10:22
|
Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее
|
20 декабря 2018, 10:21
|
Самара может столкнуться с дефицитом жилья
|
21 февраля 2018, 02:26
|
Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее
|
13 июля 2017, 12:08
|
В Самаре новостройки подешевели на 1,5%
|
20 сентября 2016, 10:17
Мы Вам перезвоним!