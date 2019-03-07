Эксперты отмечают снижение цен на новостройки. Квартиры в этом сегменте за лето подешевели на 1,5%, в то время как на рынке «вторички» все стабильно, констатируют аналитики портала N1.

Больше всего цены снизились на новые однокомнатные квартиры в Самарском и Красноглинском районах, …