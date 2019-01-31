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В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской
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31 января 2019, 01:59
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В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»
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31 января 2019, 12:59
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Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины
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31 января 2019, 12:21
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В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны
Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от …
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31 января 2019, 11:33
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Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном
Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к …
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27 ноября 2018, 04:50
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В Самарской области может появиться алиментный фонд
В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в …
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21 ноября 2018, 09:37
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В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей
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19 ноября 2018, 01:03
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В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ
Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.
Общая сумма ее долгов …
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16 ноября 2018, 01:41
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