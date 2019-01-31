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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

Самарская полиция ищет свидетелей скандального инцидента со стрельбой на улице Ленинской. По предварительным данным, конфликт возник в девять часов утра в среду, 30 января, около дома № 199 по Ленинской. Проезжавшие на машине мужчины заметили стаю собак, которые угрожали женщине, 
31 января 2019, 01:59
В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 30 января, в областной столице под колеса иномарки попали сразу два пешехода. Авария случилась в 15:30. 31-летний водитель Lexus ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Московской. По предварительной информации, напротив дома № 17 по улице Мичурина автомобилист 
31 января 2019, 12:59
Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Исчезновение и гибель жительницы Самарской области расследовали сотрудники полиции. В дежурную часть муниципального управления МВД России «Сызранское» обратились родственники 33-летней женщины. Они рассказали, что дама уже несколько дней не выходит с ними на связь. Но при разговоре с сожителем и 
31 января 2019, 12:21
В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от 
31 января 2019, 11:33
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в 
21 ноября 2018, 09:37
В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей

В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей

В Самарской области за 10 месяцев этого года судебные приставы завели более 10 тысяч исполнительных производств на алиментщиков. Им удалось взыскать 110 млн рублей. Как отметили в региональном УФССП, к должникам применялись различные ограничения. Например, права на выезд за границы 
19 ноября 2018, 01:03
В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.

Общая сумма ее долгов 
16 ноября 2018, 01:41
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