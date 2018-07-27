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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца

Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца

Заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области, руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова отправили под стражу на два месяца. Соответствующее решение вынес суд Самарского района города. Об этом сообщает корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА», находящийся на месте событий.

Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками 

26 июля 2018, 09:13
6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

За первые шесть месяцев 2018 года жители нашего региона пытались пронести в суды 6,5 тысяч запрещенных предметов. Судебные приставы забрали у нарушителей 239 единиц огнестрельного оружия, 339 газовых и травматических пистолетов, 5078 боеприпасов, 808 ножей, 115 электрошокеров и 590 других 

10 июля 2018, 11:50
Закир Муратов: «Главная задача - пополнение бюджета всех уровней»

Закир Муратов: «Главная задача - пополнение бюджета всех уровней»

В Самаре в среду, 27 июня, коллективу регионального управления Федеральной службы судебных приставов представили нового руководителя. Сделал это заместитель главного судебного пристава страны Владимир Воронин. Напомним, прежний глава УФССП Владимир Князев покинул свой пост в январе текущего года. Он перешел 

28 июня 2018, 10:34
Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

В Самарской области назначен новый главный судебный пристав. Региональное управление ФСПП возглавил Закир Муратов, ранее руководивший управлением ведомства в Тульской области. Напомним, экс-руководитель самарского управления Владимир Князев, занимавший пост главного судебного пристава с 2013 года, ушел с должности в январе 
27 июня 2018, 01:53
На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». 

18 июня 2018, 11:58
В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

Сотрудник ФСБ, ставший фигурантом уголовного дела о получении взятки, Сергей Гудованый останется под стражей. Суд принял решение о продлении его ареста на три месяца до 10 сентября 2018 года. Защита просила перевести мужчину под домашний арест в связи с состоянием 
8 июня 2018, 01:28
Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до 

14 марта 2018, 12:48
За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о 

2 марта 2018, 12:20
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