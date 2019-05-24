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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка
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24 мая 2019, 09:29
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
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23 мая 2019, 04:21
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В ночном пожаре в Самарской области погиб 58-летний мужчина
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20 мая 2019, 10:21
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На трассе «Самара - Нефтегорск» после ДТП с иномарками сгорела «ГАЗель»: есть погибшие
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14 мая 2019, 05:16
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В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования
В Самарской области усиливается работа по контролю внутридомового газового оборудования. В каждом муниципальном образовании созданы комиссии. За первый квартал 2019 года выявлены различные нарушения - порядка 28 тысяч физлиц не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. Выявлено более 500 случаев …
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23 апреля 2019, 11:31
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Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП на каршеринговом авто и сбежал
Камера наружного наблюдения засняла смертельное ДТП с участием внука бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» в Москве. Авария произошла в субботу, 13 апреля. Дорожные полицейские обратили внимание на иномарку, которая ехала с превышением скорости у Воробьевых гор. Они потребовали от водителя остановить «Мерседес», …
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16 апреля 2019, 10:22
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В Самаре в ночном пожаре на Управе погибли два человека
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10 апреля 2019, 08:24
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30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб
30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных инспекций газовых служб, сообщает ОНФ. Проверки газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в квартирах граждан либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год, выяснили исследователи. Большинство респондентов не устраивает то, …
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16 марта 2019, 10:15
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Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры
Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную …
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15 августа 2018, 12:50
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Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово
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26 марта 2018, 01:25
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