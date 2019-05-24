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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 

24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка

Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка

На днях в Ставропольском районе произошла авария, в которой пострадала пенсионерка. Около трех часов дня 22 мая 79-летний водитель ехал на своей иномарке «Ниссан Альмера» по улице Борковской вдоль дачного массива. При повороте налево автомобилист не пропустил иномарку «Чери» с 
24 мая 2019, 09:29
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В ночном пожаре в Самарской области погиб 58-летний мужчина

В ночном пожаре в Самарской области погиб 58-летний мужчина

В ночь на понедельник, 20 мая, произошел пожар в Сызранском районе региона. В населенном пункте Междуреченск на улице Железнодорожной горели надворные постройки на площади 60 кв.м. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 01:08. 

- В 01:26 была объявлена локализация пожара, 
20 мая 2019, 10:21
На трассе «Самара - Нефтегорск» после ДТП с иномарками сгорела «ГАЗель»: есть погибшие

На трассе «Самара - Нефтегорск» после ДТП с иномарками сгорела «ГАЗель»: есть погибшие

Во вторник, 14 мая, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. По словам очевидцев, в 15:20 на автодороге «Нефтегорск - Самара» неподалеку от села Домашка «ГАЗель» столкнулась с двумя иномарками - «Опель Астра» и «Рено Дастер». После удара фура 
14 мая 2019, 05:16
В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования

В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования

В Самарской области усиливается работа по контролю внутридомового газового оборудования. В каждом муниципальном образовании созданы комиссии. За первый квартал 2019 года выявлены различные нарушения - порядка 28 тысяч физлиц не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. Выявлено более 500 случаев 
23 апреля 2019, 11:31
Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП на каршеринговом авто и сбежал

Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП на каршеринговом авто и сбежал

Камера наружного наблюдения засняла смертельное ДТП с участием внука бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» в Москве. Авария произошла в субботу, 13 апреля. Дорожные полицейские обратили внимание на иномарку, которая ехала с превышением скорости у Воробьевых гор. Они потребовали от водителя остановить «Мерседес», 
16 апреля 2019, 10:22
В Самаре в ночном пожаре на Управе погибли два человека

В Самаре в ночном пожаре на Управе погибли два человека

В ночь на среду, 10 апреля, в Красноглинском районе Самары произошел пожар. На улице Выгонной в поселке Управленческий горел частный одноэтажный дом на площади 100 кв.м. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 03:51. На место событий выехали 27 человек, которые 
10 апреля 2019, 08:24
30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных инспекций газовых служб, сообщает ОНФ. Проверки газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в квартирах граждан либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год, выяснили исследователи. Большинство респондентов не устраивает то, 
16 марта 2019, 10:15
Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную 

15 августа 2018, 12:50
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
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