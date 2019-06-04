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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку
Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров …
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4 июня 2019, 04:54
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В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами
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4 июня 2019, 04:14
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Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео
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4 июня 2019, 03:50
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
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4 июня 2019, 03:12
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В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы
Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую …
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4 июня 2019, 01:39
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Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства
Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и …
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4 июня 2019, 12:08
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В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ
Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся …
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4 июня 2019, 09:37
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В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов
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3 июня 2019, 07:03
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В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение
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3 июня 2019, 11:26
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В Самаре мальчика ударило током в парке Победы
В воскресенье, 2 июня, в парке Победы в столице 63-го региона случилось ЧП - мальчика ударило током.
«Ребенок лазил по сцене и вдруг, замерев, упал, отец успел крикнуть: «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти», - написал в …
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3 июня 2019, 08:44
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Жуткое начало лета: Еще трое погибло под Самарой, «Приора» врезалась в грузовик
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2 июня 2019, 04:28
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В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор
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31 мая 2019, 01:08
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В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое
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30 мая 2019, 03:25
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Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью
Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он …
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30 мая 2019, 01:02
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Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался
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30 мая 2019, 10:25
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В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей
В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. …
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30 мая 2019, 09:36
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В Тольятти 75-летний водитель сбил семилетнего велосипедиста
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16 мая 2019, 01:38
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В Самарской области водитель сбил 68-летнего велосипедиста и сбежал
В Самарской области разыскивают водителя, который сбил велосипедиста и скрылся, не оказав помощь пострадавшему. Авария произошла в 15:20 во вторник, 23 апреля, на нерегулируемом перекрестке равнозначных улиц в сторону улицы Пацева в Рождествено. Автомобилист наехал на 68-летнего велосипедиста, который двигался …
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24 апреля 2019, 02:14
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В Самаре автоледи на Volkswagen сбила ребенка-велосипедиста и скрылась
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15 апреля 2019, 01:29
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В Самарской области велосипедистка столкнулась с иномаркой: KIA улетела в кювет
В Самарской области выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадала 24-летняя велосипедистка. Авария произошла 10 апреля на трассе «Богатое – Самара – Оренбург» в Нефтегорском районе. Девушка выехала из-за двигающегося в попутном направлении транспортного средства на встречную полосу и столкнулась с …
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12 апреля 2019, 10:50
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