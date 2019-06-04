6
22
00
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров 
4 июня 2019, 04:54
В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

Во вторник днем, 4 июня, в столице 63-го региона произошел необычный инцидент. В районе 17-го километра Московского шоссе автомобилисты обратили внимание на пернатое семейство - утку с утятами, которые пересекали трассу со стороны Алма-Атинской. Среди бела дня птицы неторопливо перешли 
4 июня 2019, 04:14
Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент жуткой аварии, в которой погибла молодая женщина, попал в объектив камеры видеонаблюдения, ролик разместили в группе "ДТП 163 Самара". Напомним, что во вторник, 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова в районе 7-й просеки столкнулись две 
4 июня 2019, 03:50
В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В этом году в Тольятти откроют 5 пляжей. Для сравнения: в прошлом сезоне официально купаться можно было лишь на одном — Итальянском. Планируется, что открытие мест отдыха состоится 10 или 15 июня, сейчас их готовят к приему посетителей. По словам 
4 июня 2019, 03:12
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую 
4 июня 2019, 01:39
Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства

Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства

Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и 
4 июня 2019, 12:08
В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся 
4 июня 2019, 09:37
В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

Блогер Ольга Шелест рассказала про праздник в самарском пансионате для детей-инвалидов.

"Они живут за высоким забором, вся их жизнь проходит, как правило, в четырех стенах, одной комнаты, максимум - двух. Эти дети признаны государством недееспособными, а потому живут без 
3 июня 2019, 07:03
В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В ночь на понедельник, 3 июня, в Кинельском районе области произошла дорожная авария. В 23:55 57-летняя женщина ехала на автомобиле Haima 7 со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент автомобилистка сбила кабана, который перебегал дорогу слева направо. После 
3 июня 2019, 11:26
В Самаре мальчика ударило током в парке Победы

В Самаре мальчика ударило током в парке Победы

В воскресенье, 2 июня, в парке Победы в столице 63-го региона случилось ЧП - мальчика ударило током.

«Ребенок лазил по сцене и вдруг, замерев, упал, отец успел крикнуть: «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти», - написал в 
3 июня 2019, 08:44
Жуткое начало лета: Еще трое погибло под Самарой, «Приора» врезалась в грузовик

Жуткое начало лета: Еще трое погибло под Самарой, «Приора» врезалась в грузовик

Вчера, 1 июня, около 15:00 на автодороге Самара — Большая Черниговка произошло ДТП, в котором погибли 3 человека, информирует ГУ МВД РФ по Самарской области.
 
По данным полицейских, «Лада Приора» ехала со стороны Казахстана в направлении Самары. 36-летний водитель 
2 июня 2019, 04:28
В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В четверг, 30 мая, в Железнодорожном районе Самары произошла авария с участием мотоциклиста. Примерно в 14:00 35-летняя женщина на иномарке «Форд Фокус» выезжала на дорогу с прилегающей территории напротив дома № 131 по улице Красноармейской. Она не уступила дорогу, нарушила 
31 мая 2019, 01:08
В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В среду, 29 мая, произошла крупная дорожная авария в Чапаевске. В 23:00 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице Железнодорожной в направлении Таганрогской. Он выбрал скорость, которая не позволяла ему контролировать машину, и не сумел справиться с управлением. В итоге 
30 мая 2019, 03:25
Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он 
30 мая 2019, 01:02
Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

В ночь на четверг, 30 мая, в Сызранском районе произошла жуткая авария. На 935 километре трассы М-5 в районе села Переволоки столкнулись грузовик и автомобиль «Лада Приора». Как сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области, водитель легковушки не удостоверился в безопасности 
30 мая 2019, 10:25
В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. 
30 мая 2019, 09:36
В Тольятти 75-летний водитель сбил семилетнего велосипедиста

В Тольятти 75-летний водитель сбил семилетнего велосипедиста

В среду, 15 мая, легковушка наехала в Тольятти на ребенка. По данным регионального Главка полиции, в 15:00 75-летний водитель двигался на своей «Ладе» по бульвару Орджоникидзе со стороны улицы Свердлова в направлении Ленинского проспекта. По пути мужчина сбил 7-летнего велосипедиста, 
16 мая 2019, 01:38
В Самарской области водитель сбил 68-летнего велосипедиста и сбежал

В Самарской области водитель сбил 68-летнего велосипедиста и сбежал

В Самарской области разыскивают водителя, который сбил велосипедиста и скрылся, не оказав помощь пострадавшему. Авария произошла в 15:20 во вторник, 23 апреля, на нерегулируемом перекрестке равнозначных улиц в сторону улицы Пацева в Рождествено. Автомобилист наехал на 68-летнего велосипедиста, который двигался 
24 апреля 2019, 02:14
В Самаре автоледи на Volkswagen сбила ребенка-велосипедиста и скрылась

В Самаре автоледи на Volkswagen сбила ребенка-велосипедиста и скрылась

В воскресенье, 14 апреля, примерно в пять часов вечера на дороге, ведущей со стороны улицы Стара-Загора в направлении торгового центра «Колизей» произошла авария. В 16:45 44-летняя женщина ехала на иномарке Volkswagen по трассе со стороны Стара-Загоры в направлении «Колизея». По 
15 апреля 2019, 01:29
В Самарской области велосипедистка столкнулась с иномаркой: KIA улетела в кювет

В Самарской области велосипедистка столкнулась с иномаркой: KIA улетела в кювет

В Самарской области выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадала 24-летняя велосипедистка. Авария произошла 10 апреля на трассе «Богатое – Самара – Оренбург» в Нефтегорском районе. Девушка выехала из-за двигающегося в попутном направлении транспортного средства на встречную полосу и столкнулась с 
12 апреля 2019, 10:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх