В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья площади жилья на первый квартал 2019 года. Если сравнивать с четвертым кварталом прошлого года, то цифра не изменилась. Она составила 36 674 рубля. Эта величина необходима для расчета … В столице 63-го региона утверждена стоимость одного квадратного метра общейплощади жилья на первый квартал 2019 года. Если сравнивать с четвертым кварталом прошлого года, то цифра не изменилась. Она составила 36 674 рубля. Эта величина необходима для расчета