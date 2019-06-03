|
В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной
В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.
Напомним, что общественный транспорт изменил …
|
3 июня 2019, 10:57
|
В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома
Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
|
3 июня 2019, 10:40
|
В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина
|
3 июня 2019, 10:11
|
В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья
|
3 июня 2019, 09:51
|
В Самаре мальчика ударило током в парке Победы
В воскресенье, 2 июня, в парке Победы в столице 63-го региона случилось ЧП - мальчика ударило током.
«Ребенок лазил по сцене и вдруг, замерев, упал, отец успел крикнуть: «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти», - написал в …
|
3 июня 2019, 08:44
|
Жуткое начало лета: Еще трое погибло под Самарой, «Приора» врезалась в грузовик
|
2 июня 2019, 04:28
|
Перебегал дорогу вне "зебры": В центре Самары мотоцикл насмерть сбил пешехода
В ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 июня, на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской произошло ДТП со смертельным исходом, об этом пишут очевидцы в паблике «ДТП Самара».
«Летел мотоцикл, и как раз в этот момент …
|
2 июня 2019, 03:40
|
Ждут нейрохирурга из Самары: В Сызрани бьются за жизнь мальчика, сбитого машиной
В Сызрани врачи бьются за жизнь 14-летнего школьника, которого вчера, 31 мая, сбил автомобиль на перекрестке улиц Дзержинского и Свердлова. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и переломы и был доставлен в местной ЦГБ в тяжелом состоянии.
Как пишет …
|
1 июня 2019, 02:03
|
В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор
|
31 мая 2019, 01:08
|
«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом
На днях Самара «превратилась» в Дикий Запад: по словам очевидцев, местная жительница достала оружие и даже пыталась его применить. Это произошло в 23:20 29 мая на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой. Как рассказала жительница столицы 63-го региона Екатерина Яндукова, …
|
31 мая 2019, 08:41
|
В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое
|
30 мая 2019, 03:25
|
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
|
29 мая 2019, 02:14
|
В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин
|
29 мая 2019, 08:43
|
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными
Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и …
|
27 мая 2019, 11:23
|
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
|
24 мая 2019, 04:19
|
Под Самарой произошла массовая авария
|
24 мая 2019, 03:21
|
Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка
|
24 мая 2019, 09:29
|
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
|
23 мая 2019, 04:57
|
В Самаре в детский сад забрела косуля
|
23 мая 2019, 11:23
Мы Вам перезвоним!