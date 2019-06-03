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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.

Напомним, что общественный транспорт изменил 
3 июня 2019, 10:57
В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
3 июня 2019, 10:40
В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре начались работы по замене теплотрассы на улице Ташкентской. В связи с этим заехать на территорию Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина привычным путем можно не везде. В зону работ попали два контрольно-пропускных пункта - в педиатрический и 
3 июня 2019, 10:11
В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья

В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья

В столице 63-го региона утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2019 года. Если сравнивать с четвертым кварталом прошлого года, то цифра не изменилась. Она составила 36 674 рубля. Эта величина необходима для расчета 
3 июня 2019, 09:51
В Самаре мальчика ударило током в парке Победы

В Самаре мальчика ударило током в парке Победы

В воскресенье, 2 июня, в парке Победы в столице 63-го региона случилось ЧП - мальчика ударило током.

«Ребенок лазил по сцене и вдруг, замерев, упал, отец успел крикнуть: «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти», - написал в 
3 июня 2019, 08:44
Жуткое начало лета: Еще трое погибло под Самарой, «Приора» врезалась в грузовик

Жуткое начало лета: Еще трое погибло под Самарой, «Приора» врезалась в грузовик

Вчера, 1 июня, около 15:00 на автодороге Самара — Большая Черниговка произошло ДТП, в котором погибли 3 человека, информирует ГУ МВД РФ по Самарской области.
 
По данным полицейских, «Лада Приора» ехала со стороны Казахстана в направлении Самары. 36-летний водитель 
2 июня 2019, 04:28
Перебегал дорогу вне

Перебегал дорогу вне "зебры": В центре Самары мотоцикл насмерть сбил пешехода

В ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 июня, на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской произошло ДТП со смертельным исходом, об этом пишут очевидцы в паблике «ДТП Самара».
 
«Летел мотоцикл, и как раз в этот момент 
2 июня 2019, 03:40
Ждут нейрохирурга из Самары: В Сызрани бьются за жизнь мальчика, сбитого машиной

Ждут нейрохирурга из Самары: В Сызрани бьются за жизнь мальчика, сбитого машиной

В Сызрани врачи бьются за жизнь 14-летнего школьника, которого вчера, 31 мая, сбил автомобиль на перекрестке улиц Дзержинского и Свердлова. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и переломы и был доставлен в местной ЦГБ в тяжелом состоянии.
 
Как пишет 
1 июня 2019, 02:03
В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В четверг, 30 мая, в Железнодорожном районе Самары произошла авария с участием мотоциклиста. Примерно в 14:00 35-летняя женщина на иномарке «Форд Фокус» выезжала на дорогу с прилегающей территории напротив дома № 131 по улице Красноармейской. Она не уступила дорогу, нарушила 
31 мая 2019, 01:08
«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом

«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом

На днях Самара «превратилась» в Дикий Запад: по словам очевидцев, местная жительница достала оружие и даже пыталась его применить. Это произошло в 23:20 29 мая на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой. Как рассказала жительница столицы 63-го региона Екатерина Яндукова, 
31 мая 2019, 08:41
В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В среду, 29 мая, произошла крупная дорожная авария в Чапаевске. В 23:00 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице Железнодорожной в направлении Таганрогской. Он выбрал скорость, которая не позволяла ему контролировать машину, и не сумел справиться с управлением. В итоге 
30 мая 2019, 03:25
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин

В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин

Во вторник, 28 мая, во дворе жилого дома на проспекте 50 лет Октября в Сызрани произошла авария - под колеса машины угодил маленький ребенок. Примерно в 20:00 водитель иномарки «Форд» ехал по дворовой территории дома № 87, когда сбил 4-летнюю 
29 мая 2019, 08:43
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка

Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка

На днях в Ставропольском районе произошла авария, в которой пострадала пенсионерка. Около трех часов дня 22 мая 79-летний водитель ехал на своей иномарке «Ниссан Альмера» по улице Борковской вдоль дачного массива. При повороте налево автомобилист не пропустил иномарку «Чери» с 
24 мая 2019, 09:29
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
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