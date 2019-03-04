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В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского
В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, …
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4 марта 2019, 12:35
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Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
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4 марта 2019, 12:02
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Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель
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4 марта 2019, 11:39
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. Правоохранители зафиксировали 9 случаев незаконной добычи рыбы и раков. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, …
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28 февраля 2019, 10:34
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Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета
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27 февраля 2019, 03:07
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В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров
В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска …
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25 февраля 2019, 12:37
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Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге
В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из …
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24 февраля 2019, 06:19
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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков
На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.
Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции …
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14 февраля 2019, 11:50
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Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области
6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты ружье …
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8 февраля 2019, 12:41
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«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском
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3 февраля 2019, 05:35
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В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака
В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а …
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29 января 2019, 12:29
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В МЧС рассказали об ущербе от урагана в Самарской области
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31 мая 2018, 04:59
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В Самаре ночью горели автосервиc и жилой дом на Главной
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15 ноября 2017, 10:49
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