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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, 
4 марта 2019, 12:35
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

В Ставропольском районе в субботу, 2 марта, на Волге напротив поселка Луначарский заблудились два рыбака. Мужчины отправились на рыбалку на мотособаке, но на расстоянии около шести километров от берега мотобуксировщик увяз в снегу. Из-за сильной метели мужчины не смогли добраться 
4 марта 2019, 11:39
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. Правоохранители зафиксировали 9 случаев незаконной добычи рыбы и раков. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, 

28 февраля 2019, 10:34
Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета

Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета

Житель Китая попал под суд из-за излишней суеверности.  Мужчина вместе с женой и ребенком должен был лететь из Аньцина в Куньмин. Перед тем, как зайти в салон, он бросил в двигатель лайнера две монеты. Согласно повериям, это должно было принести 
27 февраля 2019, 03:07
В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска 

25 февраля 2019, 12:37
Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из 
24 февраля 2019, 06:19
В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В понедельник, 18 февраля, стихия разгулялась не на шутку: из-за непогоды было ограничено движение на трассах региона, в Тольятти возникла большая пробка на отрезке Приморский - Подстепки, падали деревья и рекламные конструкции, а также случилось происшествие на воде. Вечером на 
19 февраля 2019, 02:05
Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.

Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции 

14 февраля 2019, 11:50
Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты ружье 

8 февраля 2019, 12:41
«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском

«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском

2 февраля группа из 24 рыбаков поехала на рыбалку в затонах под Новокуйбышевском. Мужчины ехали на автомобилях. Детей, к счастью, среди них не было. Несмотря на запрещающие знаки, мужчины не захотели делать «лишний крюк» и решили «пробить» себе дорогу на 
3 февраля 2019, 05:35
В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а 
29 января 2019, 12:29
В МЧС рассказали об ущербе от урагана в Самарской области

В МЧС рассказали об ущербе от урагана в Самарской области

В Самарской области в МЧС рассказали об ущербе и последствиях урагана, который прошел через регион в среду, 30 мая. Пострадали восемь человек: шестеро в Самаре и по одному в Тольятти и Сызрани. Повреждения получили около трех десятков машин. Ветер повалил 
31 мая 2018, 04:59
В Самаре ночью горели автосервиc и жилой дом на Главной

В Самаре ночью горели автосервиc и жилой дом на Главной

В ночь на среду, 15 ноября, в Куйбышевском районе Самары горели автосервис и жилой дом. Пожар произошел на улице Главной в 3:24 минуты. По сообщению МЧС, загорелось помещение автосервиса и огонь перекинулся на крышу жилой двухэтажки площадью 250 квадратных метров. 

15 ноября 2017, 10:49
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