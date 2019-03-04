Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета Житель Китая попал под суд из-за излишней суеверности. Мужчина вместе с женой и ребенком должен был лететь из Аньцина в Куньмин. Перед тем, как зайти в салон, он бросил в двигатель лайнера две монеты. Согласно повериям, это должно было принести …