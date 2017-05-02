Чтобы исключить пересадки студентов и льготников, в городах Самарской области остановки будут переносить. Об этом заявили министры правительства Самарской области Иван Пивкин и Марина Антимонова. Лимит для всех льготников - 60 поездок с 1 мая. На билетах будет печататься оставшееся количество поездок. В Самаре это будет осуществлено в течение месяца.
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Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте
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2 мая 2017, 12:06
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Куда ушли деньги студентов из лопнувшего банка «Образование»?
Выплаты вкладчикам банка «Образование» произведут «Россельхозбанк», «ВТБ-24» и «РГС-Банк». О результатах проведенного конкурса сообщило Агентство по страхованию вкладов.
Прием заявлений о выплате возмещения от частных лиц и индивидуальных предпринимателей начнется 5 мая. О порядке оформления требований сообщат 4 мая …
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28 апреля 2017, 10:39
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90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ
Об этом рассказала глава регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Ведется точечная работа: каждый случай, когда человек имеет право на компенсацию за ЖКХ, но по каким-то причинам не получил ее, теперь рассматривается индивидуально. Если в январе суммы были …
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21 апреля 2017, 05:43
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Сколько поездок разрешат самарским льготникам?
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21 апреля 2017, 05:40
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Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей
Проблемы льготополучателей в связи с изменением порядка начисления соцвыплат были затронуты на совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин с министром управления финансами Сергеем Кандеевым и министром социально-демографической и семейной политики Мариной Антимоновой. Уже в апреле компенсации за жилищно-коммунальные услуги будут …
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18 апреля 2017, 02:35
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Ночью изменится схема движения по Южному мосту
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11 апреля 2017, 10:06
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Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»
«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
«А Самара то …
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9 апреля 2017, 04:50
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В Самаре растиражировали Ждуна
Самарские студенты с помощью 3D-принтера сделали несколько копий популярной в сети скульптуры, которую в России прозвали Ждуном. Фигурки изготовлены из пластика на факультете машиностроения СамГТУ.
«Мы просто решили повеселиться и использовали образ Ждуна для отработки оригинальных аддитивных технологий и …
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31 марта 2017, 04:58
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Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году
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30 января 2017, 10:07
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В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд
Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в …
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27 января 2017, 10:22