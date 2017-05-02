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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ

Об этом рассказала глава регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Ведется точечная работа: каждый случай, когда человек имеет право на компенсацию за ЖКХ, но по каким-то причинам не получил ее, теперь рассматривается индивидуально. Если в январе суммы были 

21 апреля 2017, 05:43
Сколько поездок разрешат самарским льготникам?

Сколько поездок разрешат самарским льготникам?

Решение по количеству поездок на общественном транспорте для самарских льготников примут на следующей неделе. Сейчас областное правительство анализирует, как граждане укладываются в лимит 50 поездок. В марте это количество превысили около 19 процентов льготников.
44 процента из этого числа ездили 

21 апреля 2017, 05:40
Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей

Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей

Проблемы льготополучателей в связи с изменением порядка начисления соцвыплат были затронуты на совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин с министром управления финансами Сергеем Кандеевым и министром социально-демографической и семейной политики Мариной Антимоновой. Уже в апреле компенсации за жилищно-коммунальные услуги будут 

18 апреля 2017, 02:35
Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Работы по ремонту моста «Южный» и путепровода «Аврора» стартуют с 12 апреля. Их планируют завершить к 1 ноября 2017 года, сообщила мэрия Самары.

«На время проведения ремонтных работ пропуск грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов будет запрещен не на 
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Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
 
«А Самара то 
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В Самаре растиражировали Ждуна

В Самаре растиражировали Ждуна

Самарские студенты с помощью 3D-принтера сделали несколько копий популярной в сети скульптуры, которую в России прозвали Ждуном. Фигурки изготовлены из пластика на факультете машиностроения СамГТУ.

«Мы просто решили повеселиться и использовали образ Ждуна для отработки оригинальных аддитивных технологий и 
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Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году

Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году

Достроить и ввести в эксплуатацию новое общежитие Самарского университета планируют уже в 2017 году. Об этом было заявлено на заседании наблюдательного совета вуза, которое состоялось в минувшую пятницу, 27 января. Место строительства уже определено – в районе пересечения улиц Гая 

30 января 2017, 10:07
В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в 
27 января 2017, 10:22
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