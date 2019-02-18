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Материалы по теме:

На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в 
18 февраля 2019, 10:06
«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

В понедельник, 18 февраля, футболисты «Крыльев Советов» вылетели из Москвы в Анталию, а затем - в Белек. Там пройдет заключительный учебно-тренировочный сбор в зимнее межсезонье. После прибытия в отель у спортсменов запланирована тренировка. Сбор продлится с 18 февраля по 1 
18 февраля 2019, 07:42
В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 
18 февраля 2019, 07:15
В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В понедельник, 18 февраля, было временно закрыто движение для автотранспорта на 869 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. Ограничение действует с 14:30. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием фуры.
 
18 февраля 2019, 05:17
В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное 
18 февраля 2019, 03:58
Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Необычная криминальная история произошла в Сызрани: местная жительница пожаловалась в полицию на родственника и рассказала, что он хранит коноплю. Она пояснила, что поссорилась со 47-летним свекром на бытовой почве. Пока стражи порядка собирали материал по делу, она посетовала на постоянное 
18 февраля 2019, 01:10
Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

В воскресенье, 17 февраля, Самарский районный суд выбрал меру пресечения для бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Подозреваемый в мошенничестве топ-менеджер арестован на два месяца — до 13 апреля, на время расследования уголовного 
18 февраля 2019, 10:26
2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 53-летний водитель на "Деу Нексиа", двигаясь по Комсомольской от Водников к Степана Разина напротив дома №25 не предоставил преимущество автомобилю "Ссангенг Актион Спортс" – он ехал по главной дороге. В результате бокового удара 

17 февраля 2019, 04:25
Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре

Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре

16 февраля в Самаре произошло ЧП. В самом центре города огромная куча снега упала с крыши на женщину с ребенком. Все случилось на улице Куйбышева между домами 111 и 113.

По информации пресс-службы горадминистрации, в момент инцидента рабочие чистили 
16 февраля 2019, 08:04
В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что 
15 февраля 2019, 04:53
Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под 
15 февраля 2019, 07:49
В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

Выяснилось, что в массовом ДТП в Автограде, которое случилось 14 февраля, есть пострадавшие. По информации ГИБДД Тольятти, на разных участках Обводного шоссе зафиксировали четыре ДТП, в каждом из них получили механические повреждения от двух до 4 машин. В одной из 
14 февраля 2019, 01:57
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