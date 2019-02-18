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На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой
Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в …
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18 февраля 2019, 10:06
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«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек
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18 февраля 2019, 07:42
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В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости
В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград …
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18 февраля 2019, 07:15
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В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»
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18 февраля 2019, 05:17
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке
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18 февраля 2019, 01:10
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Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца
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18 февраля 2019, 10:26
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2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары
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17 февраля 2019, 04:25
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Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре
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16 февраля 2019, 08:04
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В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны
В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что …
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15 февраля 2019, 04:53
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Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом
Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под …
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15 февраля 2019, 07:49
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В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка
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14 февраля 2019, 01:57
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