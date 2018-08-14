12
43
20
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки

На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки

В понедельник днем, 13 августа, смертельное ДТП случилось под Самарой. В 13:05 41-летний водитель иномарки Geely ехал по дороге «подъезд к городу Оренбургу от М-5 «Урал» со стороны Самары». По предварительной информации, на 21 километре трассы автомобилист не сумел справиться 
14 августа 2018, 12:21
В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В понедельник, 13 августа, произошла авария, в которой пострадал ребенок. Примерно в 15:30 на улице Вольской 29-летний водитель ехал на Hyundai Grand Starex со стороны улицы Александра Матросова в направлении Ново-Вокзальной. В районе дома № 61 по Вольской он сбил 
14 августа 2018, 11:30
На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в областной столице появился новый дорожный знак. Но повесили его альтернативным способом – вверх ногами. Теоретически, дорожный указатель говорит водителям, что улица XXII Партсъезда и Заводское шоссе перекрыты. Автомобилисты иронизируют в Твиттере: «По черчению в школе 
14 августа 2018, 10:49
Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Неплательщик из Самарской области погасил свою задолженность после того, как судебные приставы Сызрани выписали ему исполнительный сбор и арестовали машину. Приставы должны были взыскать с этого человека 108 тысяч рублей налогов. В отделе должник не появлялся, несмотря на вызовы, и 
14 августа 2018, 10:27
Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани

Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани

В понедельник, 13 августа, в Сызрани произошло столкновение трех машин. ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Хвалынской около хлебокомбината. Легковушка «Лада Гранта» не успела притормозить у пешеходного перехода и протаранила остановившиеся «Ладу Калину» и Chevrolet Lacetti. Скорее всего, водитель 
14 августа 2018, 09:41
Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары

Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары

В Советском районе областной столицы по требованию прокуратуры демонтировали две незаконные автостоянки. Во время обследования территории сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на пересечении улицы Дыбенко и Первого Порт-Артуровского переулка и на Втором Порт-Артуровском переулке работают две автомобильные стоянки. Между тем, 
10 июля 2018, 09:47
Популярность сервиса голосовой оплаты парковки в Москве возросла за месяц на 46%

Популярность сервиса голосовой оплаты парковки в Москве возросла за месяц на 46%

Ровно на 46% увеличилось в октябре  число пользователей сервиса голосовой парковки в российской столице. 5702 москвича в минувшем месяце  оплатили стоянку своего авто, совершив звонок  с мобильного телефона. В сентябре этот показатель составил 3478 парковочных сессий.
Столь удобный способ оплаты 

7 ноября 2016, 04:20
В Москве в августе появится голосовой способ оплаты парковки

В Москве в августе появится голосовой способ оплаты парковки

Пользоваться новым сервисом будет можно уже с начала августа текущего года. Мобильная система оплаты парковки запускается впервые не только на территории России, но и во всем мире. Пока ноу-хау будет доступно только для жителей Москвы.
Об уникальной системе рассказал Максим 

20 июля 2016, 02:09
В центре Самары будут платные парковки

В центре Самары будут платные парковки

Найти бесплатное место для парковки автомобиля в центре Самары в перспективе будет практически невозможно. Городские власти уже запустили на своем сайте опрос, цель которого - выяснить отношение жителей к введению платы за возможность оставить машину на специально выделенном месте. К 
20 августа 2015, 06:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх