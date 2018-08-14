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На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки
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14 августа 2018, 12:21
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В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию
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14 августа 2018, 11:30
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На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами
На Заводском шоссе в областной столице появился новый дорожный знак. Но повесили его альтернативным способом – вверх ногами. Теоретически, дорожный указатель говорит водителям, что улица XXII Партсъезда и Заводское шоссе перекрыты. Автомобилисты иронизируют в Твиттере: «По черчению в школе …
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14 августа 2018, 10:49
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Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто
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14 августа 2018, 10:27
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Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани
В понедельник, 13 августа, в Сызрани произошло столкновение трех машин. ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Хвалынской около хлебокомбината. Легковушка «Лада Гранта» не успела притормозить у пешеходного перехода и протаранила остановившиеся «Ладу Калину» и Chevrolet Lacetti. Скорее всего, водитель …
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14 августа 2018, 09:41
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Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары
В Советском районе областной столицы по требованию прокуратуры демонтировали две незаконные автостоянки. Во время обследования территории сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на пересечении улицы Дыбенко и Первого Порт-Артуровского переулка и на Втором Порт-Артуровском переулке работают две автомобильные стоянки. Между тем, …
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10 июля 2018, 09:47
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Популярность сервиса голосовой оплаты парковки в Москве возросла за месяц на 46%
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7 ноября 2016, 04:20
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В Москве в августе появится голосовой способ оплаты парковки
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20 июля 2016, 02:09
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В центре Самары будут платные парковки
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20 августа 2015, 06:29