В Самаре мошенники продали чужие квартиры на 35 млн рублей … В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областной столицы. Они обвиняются в мошенничестве, связанном с незаконным приобретением права на чужое имущество в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые незаконно переоформили и перепродали 14 квартир, от