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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В блогах. Отвечайте за слова: Сызранцы

В блогах. Отвечайте за слова: Сызранцы "крепко выругали" городскую администрацию

В паблике «Черный список. Сызрань» соцсети "ВКонтакте" крепко выругали городскую администрацию. Местные жители напомнили чиновникам их же обещание сделать дорожную разметку на пути детей в школу. Горожане негодуют, что, например, на перекрестке в районе 23-го и 29-го домов по 
21 сентября 2018, 10:17
В блогах: значительная часть работников СПЗ получила на руки трудовые книжки

В блогах: значительная часть работников СПЗ получила на руки трудовые книжки

Блогер Игорь Кондратьев сообщил, что значительная часть работников «Самарского подшипникового завода» получила на руки трудовые книжки. Их просто сократили. "Об этом сообщили уже бывшие сотрудники предприятия, - пишет автор. - Сотни людей разного возраста остались без работы. При этом 
21 сентября 2018, 10:11
22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

Прощание с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым состоится в субботу, 22 сентября. Гражданская панихида пройдет в 10:30 в спорткомплексе «МТЛ-Арена» на улице Советской Армии, 253А. Похоронят политика на Рубежном кладбище. 

Напомним, что Виктор Федорович скончался 20 сентября на 71 
21 сентября 2018, 08:21
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
В Самаре мошенники продали чужие квартиры на 35 млн рублей

В Самаре мошенники продали чужие квартиры на 35 млн рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областной столицы. Они обвиняются в мошенничестве, связанном с незаконным приобретением права на чужое имущество в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые незаконно переоформили и перепродали 14  квартир, от 
5 сентября 2018, 12:04
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов». 
 
По информации официального 
3 сентября 2018, 01:43
«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении главы Нефтегорского района Владимира Корнева. Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере.

По версии следствия, в 2010 году Корнев получил от представителя ООО - 
21 августа 2018, 11:10
Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье

Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье

Руководство Росгвардии назначило служебную проверку, во время которой должно выясниться, откуда у замначальника ведомства и руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова появилось шикарное поместье на 3-й линии Студеного оврага. Кстати, по предварительным данным, два особняка с бассейном и ухоженным садом 
30 июля 2018, 05:03
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