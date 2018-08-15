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Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
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15 августа 2018, 05:21
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В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад
В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел …
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15 августа 2018, 05:06
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Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут
Стало известно, что крематорий в Рубежном точно не появится. Это подтвердил в своем микроблоге в Твиттере глава региона Дмитрий Азаров.
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15 августа 2018, 04:45
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Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции
Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.
Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, …
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15 августа 2018, 04:14
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Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался
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15 августа 2018, 03:17
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В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей
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23 марта 2017, 11:14
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В Тольятти освободили 88 человек, похищенных сектантами
В Тольятти сотрудники ФСБ и следственного комитета освободили 88 человек, похищенных сектантами. Люди насильно удерживались в двух корпусах реабилитационного центра для алко- и наркозависимых "Грань". Пленников заставляли изучать религиозную литературу, слушать проповеди и смотреть фильмы под угрозой физического насилия.
Судя …
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6 июня 2016, 04:33