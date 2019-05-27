|
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре
|
27 мая 2019, 01:39
|
В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе
|
27 мая 2019, 11:45
|
В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти
|
27 мая 2019, 11:00
|
Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса
|
27 мая 2019, 10:16
|
Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером
|
27 мая 2019, 09:52
|
Троих увезли на «скорой»: Под Самарой столкнулись Hyundai Solaris и «Шевроле Нива»
Самарские полицейские разбираются в обстоятельствах серьезной аварии в Алексеевском районе. ДТП произошло вчера, 25 мая, вечером. Есть пострадавшие.
По предварительной версии сотрудников полиции, в 20:30 20-летний водителя двигался на «Шевроле Нива» по трассе «Самара — Оренбург» в сторону Нефтегорска. …
|
26 мая 2019, 03:53
|
Куча мала на дороге: сразу 7 автомобилей столкнулись в Тольятти
|
25 мая 2019, 04:01
|
В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
|
24 мая 2019, 04:36
|
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
|
24 мая 2019, 04:19
|
Под Самарой произошла массовая авария
|
24 мая 2019, 03:21
|
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
|
24 мая 2019, 03:05
|
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
|
24 мая 2019, 02:39
|
Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка
|
24 мая 2019, 09:29
|
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
|
23 мая 2019, 04:21
|
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
|
23 мая 2019, 10:35
Мы Вам перезвоним!