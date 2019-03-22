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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина

Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина

В пятницу, 22 марта, состоялись выборы нового ректора Самарского государственного экономического университета. Большинство голосов участников конференции, работников и студентов ВУЗа, получила Светлана Ашмарина. Напомним, что претендентов на пост было двое: к голосованию были допущены проректор по научной работе и международным 
22 марта 2019, 05:25
Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест

Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест

В пятницу, 22 марта, суд Железнодорожного района избрал меру пресечения для руководителя бюро медико-социальной экспертизы региона Дмитрия Драча. До 20 мая подозреваемый заключен под домашний арест, сообщили в прокуратуре Самарской области. Напомним, что фигурант дела подозревается в мошенничестве в особо 
22 марта 2019, 04:09
Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году

Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году

После сдачи в эксплуатацию Фрунзенского моста по нему будет организовано троллейбусное движение. Сейчас чиновники из городского департамента транспорта принимают меры, чтобы оно сохранилось на улице Главной, где располагается старый мост. Кроме того, в планах — восстановить движение трамваев до Хлебной 
22 марта 2019, 03:16
На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель

На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель

В четверг, 21 марта, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал один человек. В 13:00 58-летний мужчина с солидным водительским стажем - 39 лет ехал на грузовике МАЗ. По предварительной версии полицейских, когда этот человек двигался по Южному шоссе со 
22 марта 2019, 02:28
В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой

В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой

В четверг днем, 21 марта, в Самаре нашли тело Лины Сторожевой. Напомним, что девушка исчезла 14 октября прошлого года при загадочных обстоятельствах, ее безуспешно искали полиция и волонтеры. Перед исчезновением она попала на запись камеры видеонаблюдения, установленной у входа в 
21 марта 2019, 08:42
В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее 
21 марта 2019, 08:11
Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет

Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет

В четверг, 21 марта, в областной столице вынесли приговор 69-летней женщине, которавя выкинула с балкона четырехлетнюю девочку. Служители Фемиды признали ее виновной и назначили наказание - девять лет лишения свободы и один год ограничения свободы. Также суд частично частично удовлетворил 
21 марта 2019, 05:43
Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Суд Безенчукского района рассмотрит уголовное дело о похищении человека. По версии следствия, в феврале житель Безенчуксого района находился в гостях у своего знакомого в селе Калиновка. На встрече присутствовал житель села Потуловка. Мужчины внезапно поссорились, между ними вспыхнула драка, и 
20 марта 2019, 03:02
Сегодня Самара увидит суперлуние

Сегодня Самара увидит суперлуние

19 февраля произойдет интересное астрономическое явление – совпадут перигей спутника и фаза полнолуния. Луна совершает полный оборот вокруг Земли по эллиптической орбите за 29,5 суток и как раз 19 февраля окажется на наименьшем расстоянии от планеты в текущем году – 

19 февраля 2019, 10:02
Земельные махинации в Тольятти

Земельные махинации в Тольятти

Региональные антимонопольщики уличили мэрию Тольятти в создании для некой фирмы "Бизнес Актив" преимущественных условий при получении муниципального имущества. Общество взяло в аренду 84 земельных участка, 81 из которых можно использовать под магазины. Но в ходе торгов данный факт не упоминался 
14 декабря 2018, 08:14
Что изменится после дачной реформы в России

Что изменится после дачной реформы в России

Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 
 
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать 
5 декабря 2018, 01:13
В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет 
1 сентября 2018, 11:15
В Самаре на РКЦ «Прогресс» выявили махинации на 1 млрд рублей

В Самаре на РКЦ «Прогресс» выявили махинации на 1 млрд рублей

Главного инженера РКЦ «Прогресс» Сергея Тюлевина и начальника управления финансов предприятия Светлану Кирилину подозревают в завышении стоимости контрактов в рамках гособоронзаказа на 1 миллиард рублей. Об этом сообщили федеральные СМИ. По информации ТРК «ТЕРРА», расследованием занимается региональное управление ФСБ. После 

25 ноября 2016, 12:37
В самарском Фонде капремонта выявили махинации на 5 млн рублей

В самарском Фонде капремонта выявили махинации на 5 млн рублей

Скандал в региональном Фонде капитального ремонта. У силовиков возникли претензии к бывшему руководителю департамента адресных программ некоммерческой организации Александру Панферову. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, в ноябре 2013 года 
25 декабря 2015, 10:38
В Самаре осудят авторов финансовых махинаций на рынке Forex

В Самаре осудят авторов финансовых махинаций на рынке Forex

Областная прокуратура сообщила о передаче в суд Железнодорожного района Самары дела о мошенничестве и отмывании средств, нажитых преступных путем. В деле три фигуранта - Владимир Денисов, Алексей Перфильев и Павел Гордеев.

Согласно материалам дела, в 2009 году они зарегистрировали 
11 сентября 2015, 10:20
Суд амнистировал экс-главу Нового Буяна по делу о земельных махинациях

Суд амнистировал экс-главу Нового Буяна по делу о земельных махинациях

Сегодня, 21 июля, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона. Красноярский районный суд признал Юрия Пронченкова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно материалам дела, в 2009 году по указанию главы поселения Новый Буян Красноярского района в выписку из похозяйственной книги 
21 июля 2015, 07:13
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