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Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина
В пятницу, 22 марта, состоялись выборы нового ректора Самарского государственного экономического университета. Большинство голосов участников конференции, работников и студентов ВУЗа, получила Светлана Ашмарина. Напомним, что претендентов на пост было двое: к голосованию были допущены проректор по научной работе и международным …
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22 марта 2019, 05:25
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Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест
В пятницу, 22 марта, суд Железнодорожного района избрал меру пресечения для руководителя бюро медико-социальной экспертизы региона Дмитрия Драча. До 20 мая подозреваемый заключен под домашний арест, сообщили в прокуратуре Самарской области. Напомним, что фигурант дела подозревается в мошенничестве в особо …
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22 марта 2019, 04:09
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Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году
После сдачи в эксплуатацию Фрунзенского моста по нему будет организовано троллейбусное движение. Сейчас чиновники из городского департамента транспорта принимают меры, чтобы оно сохранилось на улице Главной, где располагается старый мост. Кроме того, в планах — восстановить движение трамваев до Хлебной …
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22 марта 2019, 03:16
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На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель
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22 марта 2019, 02:28
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В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой
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21 марта 2019, 08:42
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В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы
В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее …
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21 марта 2019, 08:11
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Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет
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21 марта 2019, 05:43
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Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу
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20 марта 2019, 03:02
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Сегодня Самара увидит суперлуние
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19 февраля 2019, 10:02
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Земельные махинации в Тольятти
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14 декабря 2018, 08:14
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Что изменится после дачной реформы в России
Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
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5 декабря 2018, 01:13
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В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной
В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет …
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1 сентября 2018, 11:15
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В Самаре на РКЦ «Прогресс» выявили махинации на 1 млрд рублей
Главного инженера РКЦ «Прогресс» Сергея Тюлевина и начальника управления финансов предприятия Светлану Кирилину подозревают в завышении стоимости контрактов в рамках гособоронзаказа на 1 миллиард рублей. Об этом сообщили федеральные СМИ. По информации ТРК «ТЕРРА», расследованием занимается региональное управление ФСБ. После …
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25 ноября 2016, 12:37
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В самарском Фонде капремонта выявили махинации на 5 млн рублей
Скандал в региональном Фонде капитального ремонта. У силовиков возникли претензии к бывшему руководителю департамента адресных программ некоммерческой организации Александру Панферову. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, в ноябре 2013 года …
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25 декабря 2015, 10:38
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В Самаре осудят авторов финансовых махинаций на рынке Forex
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11 сентября 2015, 10:20
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Суд амнистировал экс-главу Нового Буяна по делу о земельных махинациях
Сегодня, 21 июля, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона. Красноярский районный суд признал Юрия Пронченкова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно материалам дела, в 2009 году по указанию главы поселения Новый Буян Красноярского района в выписку из похозяйственной книги …
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21 июля 2015, 07:13
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