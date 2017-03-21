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«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались о результатах работы в феврале. За месяц самарцы положили на депозиты более 1 миллиарда рублей , а забрали чуть больше 600 миллионов. Возглавляют рейтинг «АктивКапиталБанк», «Газбанк», «Кошелев-Банк» и «Солидарность». Первым по динамике прироста вкладов стал «Газбанк», за 
21 марта 2017, 11:46
Татьяне Ерилкиной присудили 110 тысяч рублей

Татьяне Ерилкиной присудили 110 тысяч рублей

Минфин России и областной главк полиции не хотят выплачивать компенсацию за незаконное уголовное преследование бывшего председателя правления банка «Волга-Кредит» Татьяны Ерилкиной. Они намерены обжаловать решение суда, обязавшего ведомства заплатить женщине 110 тысяч рублей.

Напомним, топ-менеджеру вменяли в вину кражу векселей компании 

20 марта 2017, 09:34
Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать

Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать

Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать, пишут "Ведомости". Visa первой из платежных систем разрешила банкам вводить для клиентов комиссии за обналичивание денег. Ранее это было запрещено. Как правило, сейчас владельцы банкоматов делают снятие наличных в своих терминалах бесплатным, а 

17 марта 2017, 05:21
Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

В России не планируют взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам, заявили в Министерстве финансов. С предложением вычитать НДФЛ с депозита выступил накануне Российский союз промышленников и предпринимателей. В организации посчитали, что новый сбор позволит устранить диспропорции в налогообложении 

17 марта 2017, 03:35
ЦБ предупредил об увеличении числа черных кредиторов

ЦБ предупредил об увеличении числа черных кредиторов

В России почти в 2,5 раза увеличилось число черных кредиторов. По данным Центробанка, ростовщичеством в прошлом году занимались 965 организаций, а в 2015-м только около 400. Регулятор оперативно передает информацию в Генеральную прокуратуру. Как поясняют эксперты, ужесточение требований в банках 

2 марта 2017, 12:16
Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%

Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%

Эксперты Объединенного кредитного бюро установили, что в 2016 году количество просроченных ипотечных кредитов увеличилось на 39%. Как информирует «Коммерсантъ», их число выросло до 114,1 тыс.. Рост по автокредитам достиг 17%.
Увеличился, по сведениям ОКБ, и объем ипотечных кредитов, просроченных на 

31 января 2017, 01:59
Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков

Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков

Самая молодая заемщица оформила кредит в конце 2015 года. На тот момент ей было 20 лет. Самая «опытная» заемщица на момент оформления кредита была в три раза старше. На тот момент ей было 63 года, а ее трудовой стаж составлял 

21 декабря 2016, 04:11
Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки подвели итоги ноября. По объемам вкладов населения лидирует "АктивКапитал Банк" с показателем 20 миллиардов 855 миллионов рублей. На второй строчке "Газбанк" - граждане доверили ему около 18 миллиардов рублей. На третьем месте "Кошелев Банк", там на счетах физлиц 

16 декабря 2016, 05:41
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