В Самарской области по итогам февраля сразу на 37 процентов выросло количество выданных потребительских кредитов, говорится в отчете Национального бюро кредитных историй. Всего в первые два месяца этого года жители губернии занимали у банков 41 тысячу 500 раз, тогда как годом ранее было выдано 30 тысяч 200 ссуд. По словам экспертов, оживление может говорить о том, что «граждане более оптимистично смотрят на перспективы российской экономики и динамику собственных доходов». В целом по России рост числа кредитов составил 22 процента. Лидер по динамике - Пермский край: плюс 55%. На сегодняшний день бюро консолидирует информацию о более чем 200 млн кредитов, выданных почти 4 тысячами организаций.
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