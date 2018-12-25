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Материалы по теме:

Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года 
25 декабря 2018, 11:39
В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой. 
 
- В Самарской области в рамках профилактической работы проводятся рейды совместно с администрациями, сотрудниками полиции 
25 декабря 2018, 11:21
У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.

По словам задержанного, он 
25 декабря 2018, 11:06
В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В понедельник, 24 декабря, произошла трагедия в одном из торговых центров Сызрани. По словам очевидцев, примерно в 18:00 в ТЦ «Образцовский» пришли двое подростков 13-14 лет и купили баллончик с газом. Один из них глубоко глотнул газ, а затем посинел 
25 декабря 2018, 10:43
В центре Самары прошла экологическая акция

В центре Самары прошла экологическая акция

Привлечь внимание людей к экологическим проблемам — для этой цели в минувшие выходные активисты «Молодой Гвардии Единой России» устроили шествие в центре города. Юные сторонники партии власти с кричалками и плакатами прошлись по проспекту Ленина. 
 
- Молодая! Гвардия! Молодая! Гвардия! 
30 октября 2018, 11:54
В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне

В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне

Самарчанка Анна Житарь в "Фейсбуке" снова обращает внимание на судьбу загубленного озера в 13-м микрорайоне и на цинизм городских чиновников. "Я куда только не обращалась: в "Твиттер", напрямую в министерство и райадминистрацию, - пишет девушка. - И вот что 
22 октября 2018, 08:19
Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах

С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного 
10 октября 2018, 11:35
Мазут разлился в Гранном из-за «черных копателей»

Мазут разлился в Гранном из-за «черных копателей»

Мазут в поселке Гранный под Новокуйбышевском разлился из-за охотников за металлом. Об этом в своем микроблоге в Твиттере рассказал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. В среду, 3 октября, он побывал на месте событий с делегацией, 
4 октября 2018, 10:52
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