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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области
Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года …
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25 декабря 2018, 11:39
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В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой
Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой.
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25 декабря 2018, 11:21
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У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков
Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.
По словам задержанного, он …
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25 декабря 2018, 11:06
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В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика
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25 декабря 2018, 10:43
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В центре Самары прошла экологическая акция
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30 октября 2018, 11:54
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В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне
Самарчанка Анна Житарь в "Фейсбуке" снова обращает внимание на судьбу загубленного озера в 13-м микрорайоне и на цинизм городских чиновников. "Я куда только не обращалась: в "Твиттер", напрямую в министерство и райадминистрацию, - пишет девушка. - И вот что …
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22 октября 2018, 08:19
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Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами
Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах
С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного …
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10 октября 2018, 11:35
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Мазут разлился в Гранном из-за «черных копателей»
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4 октября 2018, 10:52